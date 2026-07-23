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Craque Neto avalia harmonização facial dos jogadores: 'Eu gostei'

Apresentador avaliou seis procedimentos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 16:12
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Craque-neto
Craque Neto elogiou a aparência de alguns jogadores (Foto: Reprodução)

Durante o programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto avaliou a harmonização facial de seis jogadores: Lucas Lima, Vini Jr, Pedro Raul, Ivan, Léo Pereira e Paulo Nunes. O ídolo do Corinthians brincou com a nova aparência dos atletas e aprovou o procedimento feito recentemente pelo atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

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A primeira avaliação realizada foi a da harmonização facial de Lucas Lima, jogador do Goiás. Neto brincou dizendo que, após o procedimento, o atleta ficou parecido com o cantor canadense Justin Bieber, que foi atração no intervalo da final da Copa do Mundo. O segundo caso foi o de Vinicius Júnior, aprovado rapidamente pelo apresentador. Segundo ele, o camisa 7 do Real Madrid ficou semelhante ao cantor Mumuzinho.

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Harmonização facial de Lucas Lima (Foto: Reprodução)
Harmonização facial de Lucas Lima (Foto: Reprodução)

A terceira imagem apresentada ao ex-jogador foi a de Pedro Raul, atacante do Corinthians. Neto inicialmente brincou dizendo não reconhecer o atleta, mas depois percebeu as mudanças nas orelhas e no maxilar. Ao final da avaliação, o ídolo corintiano cornetou o centroavante ao dizer que ele deveria harmonizar os pés para fazer mais gols.

Pedro Raúl, do Corinthians, fez harmonização facial
Pedro Raul, do Corinthians, também realizou procedimentos estéticos (Foto: Reprodução/Instagram)

Ivan, goleiro com passagens por Corinthians e Ponte Preta, e atualmente no Remo, foi motivo de surpresa por parte da bancada. Neto brincou com a semelhança do atleta com o influenciador digital Carlinhos Maia após a realização dos procedimentos estéticos.

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A reação de surpresa seguiu na penúltima avaliação. A mudança na aparência de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, foi classificada como mágica e, segundo Neto, o defensor virou outra pessoa após a intervenção médica.

Leo Pereira, do Flamengo, realizou harmonização facial
Léo Pereira, do Flamengo, foi elogiado por Craque Neto após a harmonização facial (Foto: Reprodução/Instagram)

Finalizando a lista, Paulo Nunes, ex-jogador e atualmente comentarista, foi analisado. Segundo Craque Neto, em tom de brincadeira, se não fosse o futebol, o atacante não teria tido vida fácil com a sua aparência antiga, mas ressaltou que hoje ele tem outro visual e encerrou a atração elogiando o comunicador.

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Especialista explica procedimento estético realizado por Vini Jr

Vini Jr voltou a movimentar as redes sociais na última segunda-feira (20), mas desta vez, fora de campo. O atacante do Real Madrid apareceu pela primeira vez em imagens após realizar uma harmonização facial. O Lance! entrou em contato com a Dra. Giovanna Martins, dentista e especialista em harmonização, para saber mais sobre o procedimento estético.

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A especialista detalhou o passo a passo da mudança realizada por Vini Jr. Giovanna Martins classificou o jogador como um paciente de classe dois, ou seja, o atleta precisaria de uma projeção na região do queixo. Apesar da mudança visível, ela ressaltou a importância de manter a naturalidade do rosto do paciente.

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Vini Jr após realização de procedimento estético
Vini Jr após realização de procedimento estético (Foto: Reprodução/Instagram)

— Primeiramente, é realizada uma avaliação total da face, para depois, entrar nessa parte de naturalização. Porque precisamos de um equilíbrio facial, para não ficar nada exagerado e ficar igual àquelas harmonizações mal feitas que vemos por aí. Acredito que o profissional tenha avaliado e identificado que o Vini Jr é um paciente classe dois, que faltava projeção do queixo. Então, foi dada prioridade para fazer a projeção, com ácido hialurônico e também marcando um pouco a região da mandíbula. Para deixar o rosto dele com um equilíbrio legal, sempre preservando a naturalidade e os traços — disse Giovanna.

Além disso, a Dra. Giovanna Martins destacou que o procedimento precisa ser atualizado ao longo do tempo; caso contrário, se perde. A especialista também explicou que a mudança pode ser revertida.

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— Esse procedimento é feito com ácido hialurônico, então vai ser preciso fazer uma manutenção, em uma média de um ano e meio. Isso depende da quantidade da substância que foi usada. É um procedimento reversível. Existe uma enzima chamada hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico. Então, é possível reverter e voltar como era antes — explicou a especialista.

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