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Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Meia revelado pelo Alviverde permanecerá no Alvinegro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 22:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro
Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

A entrada de Danilo no segundo tempo do empate sem gols entre Botafogo e Vitória, nesta quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu imediatamente entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais.

➡️Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

O motivo vai além da partida, visto que, ao disputar seu 13º jogo na Série A, o volante não poderá mais defender outro clube na competição em 2026, encerrando qualquer possibilidade de transferência para o Verdão nesta janela.

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➡️Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

O jogador era um dos principais alvos da diretoria palmeirense para reforçar o elenco de Abel Ferreira. Com a utilização diante do Vitória, no entanto, o cenário mudou completamente e gerou frustração entre os alviverdes.

➡️Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Veja repercussão:

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Texto de: Leonardo Bessa.

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

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O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

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Danilo em ação contra o Palmeiras
Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

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Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

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O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.

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