Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória Meia revelado pelo Alviverde permanecerá no Alvinegro

A entrada de Danilo no segundo tempo do empate sem gols entre Botafogo e Vitória, nesta quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu imediatamente entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais.

➡️Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

O motivo vai além da partida, visto que, ao disputar seu 13º jogo na Série A, o volante não poderá mais defender outro clube na competição em 2026, encerrando qualquer possibilidade de transferência para o Verdão nesta janela.

continua após a publicidade

➡️Botafogo x Vitória: Salvio Spinola esclarece polêmica de arbitragem

O jogador era um dos principais alvos da diretoria palmeirense para reforçar o elenco de Abel Ferreira. Com a utilização diante do Vitória, no entanto, o cenário mudou completamente e gerou frustração entre os alviverdes.

➡️Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Veja repercussão:

Cara, Palmeiras se livrou de uma grande divida, Palmeiras não precisa de meio campo, precisa de um lateral direito!! Sempre achei uma pessima ideia comprar ele agora. — Contato Wh (@allansouza79) July 24, 2026

Relaxe, final do ano os dois serão tetra



Nós tetra da libertadores

Eles tetra rebaixados



Aí compramos o Danilo por 5 milhões de euros, por que já não fez bosta nenhuma hoje contra o vitória — Rato pepsi 🇮🇹 ⁹⁹ ²⁰ ²¹ (@Barhoein) July 24, 2026

nunca vi uma gestão de carreira tão horrível igual a dele, foi pra Inglaterra brigar no meio da tabela e voltou pra brigar no meio da tabela de novo — ™ (@Sepcross_) July 24, 2026

Palmeiras não precisa do Danilo! Já era , passou.Temos melhores no elenco. — Márcio Rodrigues (@Marciorod19) July 24, 2026

Que morra no ostracismo. pic.twitter.com/VM4IJ4mH8p — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 23, 2026

Graças a Deus acabou essa novela — Jota (@JeanCarlos46822) July 23, 2026

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Texto de: Leonardo Bessa.

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

continua após a publicidade

O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

continua após a publicidade

Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.