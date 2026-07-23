Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória
Meia revelado pelo Alviverde permanecerá no Alvinegro
A entrada de Danilo no segundo tempo do empate sem gols entre Botafogo e Vitória, nesta quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu imediatamente entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais.
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O motivo vai além da partida, visto que, ao disputar seu 13º jogo na Série A, o volante não poderá mais defender outro clube na competição em 2026, encerrando qualquer possibilidade de transferência para o Verdão nesta janela.
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O jogador era um dos principais alvos da diretoria palmeirense para reforçar o elenco de Abel Ferreira. Com a utilização diante do Vitória, no entanto, o cenário mudou completamente e gerou frustração entre os alviverdes.
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Veja repercussão:
Cara, Palmeiras se livrou de uma grande divida, Palmeiras não precisa de meio campo, precisa de um lateral direito!! Sempre achei uma pessima ideia comprar ele agora.— Contato Wh (@allansouza79) July 24, 2026
Relaxe, final do ano os dois serão tetra— Rato pepsi 🇮🇹 ⁹⁹ ²⁰ ²¹ (@Barhoein) July 24, 2026
Nós tetra da libertadores
Eles tetra rebaixados
Aí compramos o Danilo por 5 milhões de euros, por que já não fez bosta nenhuma hoje contra o vitória
nunca vi uma gestão de carreira tão horrível igual a dele, foi pra Inglaterra brigar no meio da tabela e voltou pra brigar no meio da tabela de novo— ™ (@Sepcross_) July 24, 2026
Palmeiras não precisa do Danilo! Já era , passou.Temos melhores no elenco.— Márcio Rodrigues (@Marciorod19) July 24, 2026
Que morra no ostracismo. pic.twitter.com/VM4IJ4mH8p— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 23, 2026
Graças a Deus acabou essa novela— Jota (@JeanCarlos46822) July 23, 2026
Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras
Texto de: Leonardo Bessa.
Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.
O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.
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A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.
Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.
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O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.
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