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Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Meia revelado pelo Alviverde completou o 13° jogo no Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 22:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória
Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Botafogo ficou no empate por 0 a 0 diante do Vitória, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. Apesar de 1 ponto somado em casa, a partida foi marcado pelo retorno de Danilo ao time alvinegro, frustrando os planos do Palmeiras que tentava a contratação.

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O camisa oito do Glorioso entrou na partida após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Brasileirão por entrar em campo pela 13ª vez na competição.

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Com repercussão nas redes sociais sobre a frustação da contratação, torcedores rivais começaram a viralizar uma imagem com o jogador beijando o escudo do Botafogo ao entrar em campo. No entanto, não é verdade a foto que circula, visto que, é criada por IA.

Veja a imagem criada por IA:

Imagem criada por IA nas redes sociais em Botafogo x Vitória
Imagem criada por IA nas redes sociais em Botafogo x Vitória (Foto: Repercussão/IA)

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Texto de: Leonardo Bessa.

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

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O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

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A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

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Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

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O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.

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