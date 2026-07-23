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Neymar rebate polêmica com o pôquer: 'Vão ficar cornetando?'

Camisa 10 santista se defendeu e disse que estava de folga no dia do evento

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 18:54
Atualizado há 2 minutos
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Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo
Neymar aproveitou dia de folga no Santos para disputar torneios de Poker (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Neymar usou suas redes sociais para ironizar críticas pela participação no evento de pôquer que ocorreu durante a folga concedida pelo Santos após problemas logísticos no retorno da delegação da Venezuela. O episódio alterou a programação do clube, que goleou por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (21), pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

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— Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida — disse.

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Veja o vídeo:

Torneio de pôquer

 O atacante participou do Invitational de R$ 25 mil e, na sequência, entrou no 1-Day High Roller, de R$ 10 mil, mas foi eliminado nas duas competições e deixou o evento sem premiação.

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O camisa 10 iniciou o dia na fase decisiva do Invitational de R$ 25 mil, torneio para o qual havia se classificado com a 14ª maior pilha de fichas entre os 60 sobreviventes. A disputa foi retomada às 14h (de Brasília), mas a participação do jogador durou cerca de duas horas.

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Neymar foi eliminado pouco depois do encerramento do período de inscrições tardias, após perder duas mãos consecutivas para adversários que tinham pares de oito. Com isso, ficou fora das 27 posições premiadas e deixou o torneio sem receber premiação.

➡️ Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos

A eliminação no Invitational não encerrou a participação do atacante no BSOP Winter. Logo após deixar a mesa, Neymar fez nova inscrição, desta vez para o 1-Day High Roller, torneio com buy-in de R$ 10 mil e programado para ser concluído ainda na quarta-feira.

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Durante a disputa, o jogador chegou a vencer uma mão contra Deickson Abril, conhecido no circuito como "Gordão". Posteriormente, porém, o adversário devolveu a derrota e eliminou o camisa 10 do Santos. Deickson seguiu na competição e terminou campeão do High Roller, faturando R$ 245 mil.

Neymar também ficou fora da zona de premiação nessa segunda disputa, que pagou os nove melhores colocados.

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Não há informação oficial sobre o horário da eliminação do atacante no High Roller. A competição foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (23), mas não é possível afirmar que Neymar tenha permanecido no local até o fim do evento.

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