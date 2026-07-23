Momento entre Vini Jr e Terry Crews no Rio de Janeiro viraliza: 'Épico'
Ambos se encontraram no Cristo Redentor
Vinicius Júnior e Terry Crews estiveram juntos no Cristo Redentor nesta quinta-feira (23), e o encontro entre os dois gerou repercussão nas redes sociais. O ator, que teve papel marcante na série "Todo Mundo Odeia o Chris", postou um vídeo segurando o jogador da Seleção Brasileira nas costas em um momento de descontração.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
O camisa 7 do Real Madrid protagonizou um dos principais memes que viralizaram ao longo da Copa do Mundo, no qual representava o ator norte-americano. Na brincadeira feita com inteligência artificial, o brasileiro contracenava com o norueguês Erling Haaland em uma cena de "As Branquelas", uma das principais obras em que Terry Crews atuou.
Veja alguns comentários nas redes sociais:
Momento épico; kkk.— Verdade Desportiva (@pvdesportiva) July 23, 2026
Tal pal, tal filho! pic.twitter.com/IIg5UZIMwc— Saibari Vascaino (@SaibariVascaino) July 23, 2026
Lendários— 14K ☀️ (@Batalgazy) July 23, 2026
Parece pai e filho KAKAKAKAKAKA— Micael ᶜʳᶠ (@tekluke) July 23, 2026
Veja a publicação de Terry Crews segurando Vinicius Júnior:
Tradução: "A primeira vez que conheci o @vinijr — e isso aconteceu no Cristo Redentor, no Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado. O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Seu talento, velocidade, capacidade atlética e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um grande fã, mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei igualmente impressionado com o seu coração, o seu espírito e o amor que ele carrega pelo Brasil. E sim... na primeira vez que nos encontramos, o Vini simplesmente pulou nas minhas costas! 😂💪🏾 Embora tenha sido o nosso primeiro encontro, senti como se estivesse reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Acredito verdadeiramente que este é o começo de uma amizade que durará para sempre. Continuo admirado com o Vini e com o Brasil, e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo. Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷🙏🏾❤️"
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Fora de Campo
Roger Flores vê favorito ao título do Brasileirão: 'Encaminhado'Há 49 minutos
Fluminense
Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; vejaHá 53 minutos
Fora de Campo
Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo RedentorHá 2 horas
Fora de Campo
Com Ancelotti especulado na Itália, torcedores sugerem troca por plano A da AzzurraHá 2 horas
Fora de Campo
Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'Há 4 horas
Santos
Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do SantosHá 5 horas
Mais LANCE!