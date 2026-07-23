logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Momento entre Vini Jr e Terry Crews no Rio de Janeiro viraliza: 'Épico'

Ambos se encontraram no Cristo Redentor

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 13:15
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr e Terry Crews no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Vini Jr e terry Crews estão no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr)

Vinicius Júnior e Terry Crews estiveram juntos no Cristo Redentor nesta quinta-feira (23), e o encontro entre os dois gerou repercussão nas redes sociais. O ator, que teve papel marcante na série "Todo Mundo Odeia o Chris", postou um vídeo segurando o jogador da Seleção Brasileira nas costas em um momento de descontração.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

O camisa 7 do Real Madrid protagonizou um dos principais memes que viralizaram ao longo da Copa do Mundo, no qual representava o ator norte-americano. Na brincadeira feita com inteligência artificial, o brasileiro contracenava com o norueguês Erling Haaland em uma cena de "As Branquelas", uma das principais obras em que Terry Crews atuou.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários nas redes sociais:

Erling Haaland, da Noruega, e Vinicius Júnior em cena do filme 'As Branquelas' de Twerry Crews
Meme de cena de "As Branquelas", com Haaland e Vinicius Júnior

Veja a publicação de Terry Crews segurando Vinicius Júnior:

Tradução: "A primeira vez que conheci o @vinijr — e isso aconteceu no Cristo Redentor, no Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado. O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Seu talento, velocidade, capacidade atlética e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um grande fã, mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei igualmente impressionado com o seu coração, o seu espírito e o amor que ele carrega pelo Brasil. E sim... na primeira vez que nos encontramos, o Vini simplesmente pulou nas minhas costas! 😂💪🏾 Embora tenha sido o nosso primeiro encontro, senti como se estivesse reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Acredito verdadeiramente que este é o começo de uma amizade que durará para sempre. Continuo admirado com o Vini e com o Brasil, e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo. Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷🙏🏾❤️"

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)
Vini Jr está de férias após participação na Copa do Mundo coma Seleção Brasileira (Foto: Megan Briggs / AFP)

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Roger Flores faz no Seleção Sportv

Fora de Campo

Roger Flores vê favorito ao título do Brasileirão: 'Encaminhado'

Há 49 minutos
Hulk, Thiago Silva e Samuel Xavier posam com a nova camisa do Fluminense

Fluminense

Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; veja

Há 53 minutos
Vini Jr e Terry Crews se encontram no Cristo Redentor: (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo Redentor

Há 2 horas
Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

Fora de Campo

Com Ancelotti especulado na Itália, torcedores sugerem troca por plano A da Azzurra

Há 2 horas
Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Fora de Campo

Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'

Há 4 horas
Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo

Santos

Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos

Há 5 horas
Mais LANCE!
Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Estrangeiros se encantam com Pedro e questionam ausência na Copa: 'Não se explica'

Arboleda zagueiro São Paulo

De volta ao São Paulo, torcedores avaliam partida de Arboleda

Almada sorrindo

Torcedores do Botafogo reagem a possível acerto de Almada com Flamengo

Dorival no comando do SPFC

Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São Paulo

Internacional e Cruzeiro se enfrentaram pelo Brasileirão

Entrada violenta em Pec durante Inter x Cruzeiro repercute: 'Vergonha'

Pedro comemorando gol em Chapecoense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Torcedores do Flamengo comparam Pedro com Igor Thiago: 'Mas não servia'

Lewandowski durante sua estreia na MLS

Inter Miami, time de Messi, protagoniza gol contra bizarro na MLS

Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo

Gol contra em Chapecoense x Flamengo assusta torcedores: 'Bizarro'

Barboza em estreia pelo Palmeiras

Torcida do Palmeiras avalia estreia de Alexander Barboza

Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Gol de Pedro em Chapecoense x Flamengo gera recado a Ancelotti

Arboleda com a camisa do São Paulo

Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redes

Pedro Emanuel durante partida do Vasco

Torcedores do Vasco mandam recado a Pedro Emanuel após empate

Elenco do Vasco em partida contra o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana

Falha de Cuesta em Independiente Medellín x Vasco gera revolta: 'Não dá'