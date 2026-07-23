Momento entre Vini Jr e Terry Crews no Rio de Janeiro viraliza: 'Épico' Ambos se encontraram no Cristo Redentor

Vinicius Júnior e Terry Crews estiveram juntos no Cristo Redentor nesta quinta-feira (23), e o encontro entre os dois gerou repercussão nas redes sociais. O ator, que teve papel marcante na série "Todo Mundo Odeia o Chris", postou um vídeo segurando o jogador da Seleção Brasileira nas costas em um momento de descontração.

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O camisa 7 do Real Madrid protagonizou um dos principais memes que viralizaram ao longo da Copa do Mundo, no qual representava o ator norte-americano. Na brincadeira feita com inteligência artificial, o brasileiro contracenava com o norueguês Erling Haaland em uma cena de "As Branquelas", uma das principais obras em que Terry Crews atuou.

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

Momento épico; kkk. — Verdade Desportiva (@pvdesportiva) July 23, 2026

Lendários — 14K ☀️ (@Batalgazy) July 23, 2026

Parece pai e filho KAKAKAKAKAKA — Micael ᶜʳᶠ (@tekluke) July 23, 2026

Meme de cena de "As Branquelas", com Haaland e Vinicius Júnior

Veja a publicação de Terry Crews segurando Vinicius Júnior:

Tradução: "A primeira vez que conheci o @vinijr — e isso aconteceu no Cristo Redentor, no Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado. O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Seu talento, velocidade, capacidade atlética e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um grande fã, mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei igualmente impressionado com o seu coração, o seu espírito e o amor que ele carrega pelo Brasil. E sim... na primeira vez que nos encontramos, o Vini simplesmente pulou nas minhas costas! 😂💪🏾 Embora tenha sido o nosso primeiro encontro, senti como se estivesse reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Acredito verdadeiramente que este é o começo de uma amizade que durará para sempre. Continuo admirado com o Vini e com o Brasil, e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo. Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷🙏🏾❤️"

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Vini Jr está de férias após participação na Copa do Mundo coma Seleção Brasileira (Foto: Megan Briggs / AFP)

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