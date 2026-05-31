Diretor da Globo explica escolha de Everaldo como narrador da Seleção

Após décadas com Galvão Bueno como voz principal da Seleção Brasileira, a Globo terá uma novidade na Copa de 2026. Após o diagnóstico de um problema de saúde de Luis Roberto, Everaldo Marques ganhou a oportunidade de comandar os jogos do Brasil. Renato Ribeiro, diretor de esportes da emissora, explicou a decisão.

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- Foi tudo muito natural. Depois que a gente teve a notícia do Luis Roberto, a gente pensou com calma. Primeiro teve o impacto de digerir a notícia do Luis, que está se recuperando muito bem. E depois foi muito natural a escolha do Everaldo - disse Renato Ribeiro, durante o evento Rio2c.

- O Galvão foi homenageado ao fim da Copa do Catar, a gente tem um carinho, ele é o maior da história e deixou sua marca ao longo de tantas Copa do Mundo. A partir daí, a gente foi construindo uma renovação do nosso elenco, que culminou com a Copa de 2026. A gente está confiante de que vai ser um sucesso - completou.

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Além de Everaldo Marques, a Globo também terá outros nomes nas transmissões da Copa do Mundo na TV aberta, como Gustavo Villani, Paulo Andrade, Rogério Correa, Renata Silveira e Vinicius Rodrigues.

Everaldo revela conversa com Luis Roberto

Luis Roberto teve ausência na Copa do Mundo confirmada no início de abril em decorrência de uma neoplasia cervical, que consiste em um crescimento desenfreado de células que podem gerar tumores. Em entrevista ao Lance no início do mês, Everaldo Marques revelou uma conversa com o veterano.

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— A gente troca mensagens praticamente todos os dias, mas eu falei com ele de viva voz três vezes: duas por telefone e uma pessoalmente. Eu fui visitá-lo, ele está aqui em São Paulo durante o tratamento, e a conversa não girou em torno de Copa. Não girou em torno das transmissões, do meu papel ocupando a vaga dele. Girou em torno do cuidado com ele, da saúde, como é que está a recuperação, como é que está o tratamento, como é que ele está vivendo o dia a dia — complementou.

A estreia de Everaldo Marques como narrador principal da Seleção na TV Globo acontece neste domingo, no amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã. A partida será às 18h30 (de Brasília).

Everaldo Marques escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Divulgação/Globo)

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