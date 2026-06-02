Seleção desembarca nos EUA e começa preparação final para a Copa
Time do técnico Carlo Ancelotti ficará concentrada no estado de Nova Jersey
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MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira já chegou ao hotel The Ridge, em Basking Ridge, local que servirá de concentração para a equipe do técnico Carlo Ancelotti durante a Copa do Mundo. O local fica a poucos quilômetros do centro de treinamentos escolhido pela CBF e do MetLife, estádio que sediará Brasil x Marrocos no dia 13, pela primeira rodada da Copa do Mundo.
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A delegação brasileira desembarcou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, no início da manhã, após cerca de dez horas de viagem. A Seleção deixou o aeroporto e foi direto ao hotel, sem contato com a imprensa ou torcedores.
Veja vídeo da aterrissagem:
A chegada da Seleção Brasileira nos Estados Unidos! 🇧🇷🇺🇸 pic.twitter.com/0cI9IC0cqV— DataFut (@DataFutebol) June 2, 2026
Nos Estados Unidos, todo o esquema de logística fica a cargo da Fifa, e o protocolo de segurança é rígido. Na manhã desta terça-feira (2), ninguém pôde ficar em frente ao hotel ou mesmo na rodovia que passa em frente. A todo momento, viaturas da polícia apareciam e orientavam curiosos e jornalistas a se retirarem.
O hotel escolhido pela CBF pertence a uma gigante das comunicações e serve apenas para hospedagem de executivos ou outras pessoas em viagens a negócios com a empresa. Assim, ele não é aberto para reservas.
O primeiro treino da Seleção no país da Copa do Mundo acontecerá hoje à tarde, a partir das 17h locais (18h de Brasília). A atividade contará já com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que não estiveram na Granja Comary, em Teresópolis, na semana passada, porque estavam envolvidos com a final da Uefa Champions League.
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