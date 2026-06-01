Saiba como acompanhar ao vivo o voo da Seleção Brasileira rumo aos EUA

O avião da Seleção Brasileira decolou no Aeroporto Internacional do Galeão, nesta segunda-feira (1), às 23h02, rumo à Copa do Mundo de 2026. O desembarque está previsto para as 7h (de Brasília), na cidade de New Jersey, que será sede da delegação durante a primeira etapa do torneio, e o torcedor pode acompanhar ao vivo o voo.

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A aeronave responsável por levar a delegação é o Boeing 767-300ER, de matrícula ZS-NEX, da companhia sul-africana Aeronexus. No entanto, apesar de pertencer à empresa estrangeira, o avião partirá com adesivagem da Azul, que atua como parceira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa operação.

O voo que teve um atraso de 1 hora e 2 minutos, teve a decolagem iniciada às 23h02 do horário de Brasília, e o torcedor pode acompanhar através do Live Flight Tracker ao vivo clicando neste link.

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➡️Avião da Seleção Brasileira decola rumo aos Estados Unidos

Seleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme/CBF)

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Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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➡️ Brasil terá três combinações de uniformes na 1ª fase da Copa do Mundo

A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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