A goleada do Brasil sobre o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, no último domingo (31), repercutiu na imprensa espanhola. Os jornais "Marca" e "Diario AS" destacaram a evolução da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti e afirmaram que o clima em torno da equipe mais vitoriosa do mundo mudou. Após meses de dúvidas e inconsistências, o Brasil volta a dar a impressão de ser um sério candidato ao título da Copa do Mundo de 2026.

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O Marca ressaltou que a chegada do técnico italiano transformou a percepção sobre a seleção. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, os sinais são positivos. O veículo lembrou que o Brasil não vence uma Copa desde 2002 e que, nas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final. O retrospecto insuficiente para uma equipe acostumada a dominar o futebol mundial começa a ser deixado para trás.

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O Diario AS, por sua vez, destacou a atuação brasileira no amistoso de despedida no Rio de Janeiro. Com Neymar no banco e um Maracanã lotado, a Seleção não decepcionou. A partida começou com um golaço de Vinicius Junior, mas o Panamá reagiu e empatou com Murillo. O Brasil voltou do intervalo com outra postura e desmontou o adversário em dez minutos, com gols de Rayan, Lucas Paquetá e Igor Thiago. Danilo fechou a goleada com um chute espetacular. Harvey descontou para os panamenhos na reta final.

Ancelotti orienta Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O veículo espanhol também destacou a dança, as comemorações e os gols como parte da despedida ideal para os torcedores brasileiros antes da viagem para os Estados Unidos. A mensagem final é de esperança: o Brasil não chega como favorito à Copa, mas prova que jamais pode ser descartado da disputa.

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Seleção se prepara para Copa do Mundo

O Marca lembrou que o Brasil embarca para os Estados Unidos com um retrospecto de seis vitórias, dois empates e três derrotas sob o comando de Ancelotti. A estreia na Copa será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Antes disso, a Seleção enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, no último amistoso preparatório.

Os jornais espanhóis concluíram que, embora Brasil, França, Inglaterra, Argentina e Espanha sejam os candidatos naturais ao título, a equipe de Ancelotti demonstrou que voltou a ter identidade competitiva. "O Brasil está sorrindo novamente", escreveu o Marca em sua análise.

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