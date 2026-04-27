Mauro Cezar provoca o Atlético-MG após goleada do Flamengo: 'De tudo que é jeito'

O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, no último domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. Diante do resultado, o jornalista Mauro Cezar Pereira aproveitou o momento para provocar a equipe mineira.

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Durante a programação do canal "S1 Live", no Youtube, o comentarista chamou atenção para o domínio rubro-negro nos confrontos recentes entre as equipes. Mauro Cezar ainda destacou as trocas de gramado nas partidas recentes.

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— Diria que foi um resultado piedoso. Porque se o Flamengo tivesse mantido o ritmo, poderia ter feito um placar mais elástico. Mas tiraram um pouco o pé, o que é natural. É até difícil cobrar que os jogadores tenham a mesma intensidade, era um jogo ganho. Não é o ideal no ponto de vista do torcedor, mas diante da temporada é compreensível — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— O Flamengo tirou proveito desse momento ruim do Atlético. Não teve nem dúvida. Foi uma goleada. São quatro vitórias e um empate em cinco jogos disputados na Arena MRV. Com piso natural ou de plástico, o Atlético perde de tudo que é jeito — concluiu.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Atlético-MG x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre. Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.

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