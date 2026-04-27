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Palmeiras lidera ranking por vaga na Copa do Mundo de Clubes; Flamengo está confirmado

Lista foi divulgada na manhã desta segunda-feira; Brasil possui outros dois representantes no top 10 da Conmebol

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 27/04/2026
14:01
Atualizado há 3 minutos
Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
imagem cameraJogadores de Flamengo e Palmeiras durante final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
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A Fifa divulgou nesta segunda-feira o ranking por confederações que define as vagas para a próxima Copa do Mundo de Clubes. Entre os sul-americanos, o Palmeiras lidera com 53 pontos, dois à frente do Flamengo, já classificado após o título da Copa Libertadores de 2025.

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Para que o Brasil volte a ter quatro representantes na competição, como na edição de estreia, seria necessário que outros três clubes brasileiros, além do Flamengo, conquistem a Copa Libertadores em sequência até 2028.

Além de Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, outros dois clubes brasileiros aparecem no top 10: São Paulo, em sexto, e Botafogo, na décima colocação. O ranking não contabiliza partidas da Copa Sul-Americana para os clubes da Conmebol, assim como não considera os resultados da Liga Europa para as equipes europeias.

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Pyramids, do Egito, Al Ahli, da Arábia Saudita, Cruz Azul, do México, e Arsenal, da Inglaterra, lideram em pontuação em suas respectivas confederações. Entre os quatro citados, apenas a equipe comandada por Arteta ainda não tem vaga garantida. A Confederação de Futebol da Oceania, a OFC, não possui dados detalhados no site da Fifa até o momento da publicação.

Flamengo conquistou a Libertadores 2025 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na decisão (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)
Flamengo conquistou a Libertadores 2025 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na decisão (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)

Como funciona a pontuação

Existem três formas de pontuação para os clubes na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de Clubes: vitórias, empates e avanço em cada fase da competição.

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  • Vitória: 3 pontos
  • Empate: 1 ponto
  • Avançar de fase: 3 pontos

Os pontos por avanço de fase são atribuídos de acordo com o estágio alcançado pelo clube na competição em questão e com a definição de cada etapa do torneio.

  • Fase de grupos: os pontos são atribuídos quando os jogos são agendados.
  • Primeira fase eliminatória: após a fase de grupos, os pontos são definidos com base na classificação final da etapa anterior.
  • Fases eliminatórias seguintes: os pontos são atribuídos quando o vencedor do confronto é definido.

Caso as partidas não sejam disputadas, por exemplo se um clube for desclassificado, os pontos serão atribuídos de acordo com o resultado da partida, conforme decisão da respectiva confederação.

Ranking da Conmebol

    1.
  1. Palmeiras - 53 pontos
    2. 2.
  2. Flamengo - 51 pontos
    3. 3.
  3. LDU (Equador) - 44 pontos
    4. 4.
  4. Racing (Argentina) - 35 pontos
    5. 5.
  5. Estudiantes (Argentina) - 35 pontos
    6. 6.
  6. São Paulo - 25 pontos
    7. 7.
  7. Vélez (Argentina) - 24 pontos
    8. 8.
  8. Peñarol (Uruguai) - 24 pontos
    9. 9.
  9. River Plate (Argentina) - 23 pontos
    10. 10.
  10. Botafogo - 21 pontos

Clubes classificados para a Copa do Mundo 2029

  1. PSG (Uefa/França)
  2. AL Ahli (AFC/Arábia Saudita)
  3. Pyramids (CAF/Egito)
  4. Flamengo (Conmebol/Brasil)
  5. Cruz Azul (Concacaf/México)

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