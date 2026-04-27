Palmeiras lidera ranking por vaga na Copa do Mundo de Clubes; Flamengo está confirmado

A Fifa divulgou nesta segunda-feira o ranking por confederações que define as vagas para a próxima Copa do Mundo de Clubes. Entre os sul-americanos, o Palmeiras lidera com 53 pontos, dois à frente do Flamengo, já classificado após o título da Copa Libertadores de 2025.

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Para que o Brasil volte a ter quatro representantes na competição, como na edição de estreia, seria necessário que outros três clubes brasileiros, além do Flamengo, conquistem a Copa Libertadores em sequência até 2028.

Além de Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, outros dois clubes brasileiros aparecem no top 10: São Paulo, em sexto, e Botafogo, na décima colocação. O ranking não contabiliza partidas da Copa Sul-Americana para os clubes da Conmebol, assim como não considera os resultados da Liga Europa para as equipes europeias.

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Pyramids, do Egito, Al Ahli, da Arábia Saudita, Cruz Azul, do México, e Arsenal, da Inglaterra, lideram em pontuação em suas respectivas confederações. Entre os quatro citados, apenas a equipe comandada por Arteta ainda não tem vaga garantida. A Confederação de Futebol da Oceania, a OFC, não possui dados detalhados no site da Fifa até o momento da publicação.

Flamengo conquistou a Libertadores 2025 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na decisão (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)

Como funciona a pontuação

Existem três formas de pontuação para os clubes na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de Clubes: vitórias, empates e avanço em cada fase da competição.

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Vitória: 3 pontos

Empate: 1 ponto

Avançar de fase: 3 pontos

Os pontos por avanço de fase são atribuídos de acordo com o estágio alcançado pelo clube na competição em questão e com a definição de cada etapa do torneio.

Fase de grupos: os pontos são atribuídos quando os jogos são agendados.

os pontos são atribuídos quando os jogos são agendados. Primeira fase eliminatória: após a fase de grupos, os pontos são definidos com base na classificação final da etapa anterior.

após a fase de grupos, os pontos são definidos com base na classificação final da etapa anterior. Fases eliminatórias seguintes: os pontos são atribuídos quando o vencedor do confronto é definido.

Caso as partidas não sejam disputadas, por exemplo se um clube for desclassificado, os pontos serão atribuídos de acordo com o resultado da partida, conforme decisão da respectiva confederação.

Ranking da Conmebol

1 . Palmeiras - 53 pontos 2 . Flamengo - 51 pontos 3 . LDU (Equador) - 44 pontos 4 . Racing (Argentina) - 35 pontos 5 . Estudiantes (Argentina) - 35 pontos 6 . São Paulo - 25 pontos 7 . Vélez (Argentina) - 24 pontos 8 . Peñarol (Uruguai) - 24 pontos 9 . River Plate (Argentina) - 23 pontos 10 . Botafogo - 21 pontos

Clubes classificados para a Copa do Mundo 2029

PSG (Uefa/França) AL Ahli (AFC/Arábia Saudita) Pyramids (CAF/Egito) Flamengo (Conmebol/Brasil) Cruz Azul (Concacaf/México)

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