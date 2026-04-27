Palmeiras lidera ranking por vaga na Copa do Mundo de Clubes; Flamengo está confirmado
Lista foi divulgada na manhã desta segunda-feira; Brasil possui outros dois representantes no top 10 da Conmebol
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A Fifa divulgou nesta segunda-feira o ranking por confederações que define as vagas para a próxima Copa do Mundo de Clubes. Entre os sul-americanos, o Palmeiras lidera com 53 pontos, dois à frente do Flamengo, já classificado após o título da Copa Libertadores de 2025.
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Para que o Brasil volte a ter quatro representantes na competição, como na edição de estreia, seria necessário que outros três clubes brasileiros, além do Flamengo, conquistem a Copa Libertadores em sequência até 2028.
Além de Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, outros dois clubes brasileiros aparecem no top 10: São Paulo, em sexto, e Botafogo, na décima colocação. O ranking não contabiliza partidas da Copa Sul-Americana para os clubes da Conmebol, assim como não considera os resultados da Liga Europa para as equipes europeias.
Pyramids, do Egito, Al Ahli, da Arábia Saudita, Cruz Azul, do México, e Arsenal, da Inglaterra, lideram em pontuação em suas respectivas confederações. Entre os quatro citados, apenas a equipe comandada por Arteta ainda não tem vaga garantida. A Confederação de Futebol da Oceania, a OFC, não possui dados detalhados no site da Fifa até o momento da publicação.
Como funciona a pontuação
Existem três formas de pontuação para os clubes na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de Clubes: vitórias, empates e avanço em cada fase da competição.
- Vitória: 3 pontos
- Empate: 1 ponto
- Avançar de fase: 3 pontos
Os pontos por avanço de fase são atribuídos de acordo com o estágio alcançado pelo clube na competição em questão e com a definição de cada etapa do torneio.
- Fase de grupos: os pontos são atribuídos quando os jogos são agendados.
- Primeira fase eliminatória: após a fase de grupos, os pontos são definidos com base na classificação final da etapa anterior.
- Fases eliminatórias seguintes: os pontos são atribuídos quando o vencedor do confronto é definido.
Caso as partidas não sejam disputadas, por exemplo se um clube for desclassificado, os pontos serão atribuídos de acordo com o resultado da partida, conforme decisão da respectiva confederação.
Ranking da Conmebol
- Palmeiras - 53 pontos
- Flamengo - 51 pontos
- LDU (Equador) - 44 pontos
- Racing (Argentina) - 35 pontos
- Estudiantes (Argentina) - 35 pontos
- São Paulo - 25 pontos
- Vélez (Argentina) - 24 pontos
- Peñarol (Uruguai) - 24 pontos
- River Plate (Argentina) - 23 pontos
- Botafogo - 21 pontos
Clubes classificados para a Copa do Mundo 2029
- PSG (Uefa/França)
- AL Ahli (AFC/Arábia Saudita)
- Pyramids (CAF/Egito)
- Flamengo (Conmebol/Brasil)
- Cruz Azul (Concacaf/México)
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