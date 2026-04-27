Com tranquilidade, o Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0 na Arena MRV, com gols de Pedro (2x), Gonzalo Plata e Giorgian de Arrascaeta, e segue na vice-liderança do Brasileirão. Confira como foi a partida e dê suas notas aos jogadores!

continua após a publicidade

Após o jogo, as redes sociais do Flamengo viraram um verdadeiro campo de batalha. Diversas publicações provocando o Galo foram publicadas, gerando grande engajamento e divertindo a torcida rubro-negra. Confira os posts:

➡️ Simule a classificação e os próximos jogos do seu time no Brasileirão!

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Atlético, derrotado em casa pela primeira vez na temporada, segue com 14 pontos no Campeonato Brasileiro, na 15ª colocação. Já o Flamengo chega à sétima vitória consecutiva (em todas as competições) e é o segundo colocado na tabela, com 26 pontos.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do seu time do coração. Clique aqui para saber mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG

O histórico geral entre Atlético-MG e Flamengo revela uma rivalidade equilibrada ao longo dos anos. Em 93 partidas oficiais, o clube carioca soma 39 vitórias, contra 33 dos mineiros, além de 21 empates, números que mostram um confronto tradicionalmente disputado.

continua após a publicidade

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em novembro de 2025, pela reta final do Brasileirão, e terminou empatado em 1 a 1 na Arena MRV. Naquela ocasião, o Flamengo buscava o título, mas encontrou dificuldades diante de um adversário competitivo em casa. No mesmo ano, protagonizaram um duelo marcante pela Copa do Brasil, quando o Atlético-MG avançou nas oitavas de final após vencer por 1 a 0 em casa e levar a decisão para os pênaltis.

Já em 2024, o Flamengo levou a melhor no confronto eliminatório entre as equipes. O título da Copa do Brasil veio com autoridade, com vitória por 4 a 1 no agregado, incluindo triunfos tanto no Maracanã quanto na Arena MRV.