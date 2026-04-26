Flamengo é dominante e goleia um frágil Atlético-MG pelo Brasileirão; dê suas notas

O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0 neste domingo (26), na Arena MRV, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Pedro (duas vezes), Gonzalo Plata e Giorgian de Arrascaeta fizeram da vitória rubro-negra em Belo Horizonte.

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➡️ Veja gols em Atlético-MG x Flamengo: GOLEADA! Pedro marca duas vezes

Com o resultado, o Galo é derrotado em casa pela primeira vez na temporada e segue com 14 pontos no Campeonato Brasileiro, na 15ª colocação. Já o Mais Querido chega a sétima vitória consecutiva (em todas as competições) e é o segundo colocado na tabela, com 26 pontos.

Atlético-MG x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de domínio total do Flamengo. Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Já aos 31', foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson.

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O Rubro-Negro ainda ampliou o placar antes do intervalo. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitante nos acréscimos da primeira etapa.

Segundo tempo

Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas da partida, com destaque para a entrada de Alan Minda no intervalo. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos; já aos 19', foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre.

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Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Já aos 38', Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que vai ao fundo e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, VAR corrigiu a marcação, dando números finais à partida.

Pedro comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Visão do Lance!

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O primeiro gol do Flamengo logo aos oito minutos deu o tom do que viria a ser a partida. A jogada coletiva passou pelos pés de Rossi, Jorginho, Alex Sandro, Arrascaeta e Samuel Lino antes de Pedro empurrar a bola para a rede atleticana, mostrando o talento tanto individual quanto coletivo do time de Leonardo Jardim.

Do lado do Galo, fragilidade defensiva ficou notória, e os problemas extracampo — desde os protestos contra a diretoria até a possível saída de Hulk — se somaram à noite catastrófica do Atlético.

Deu aula 🏅

A ótima atuação ofensiva do Flamengo passou pelos pés de Gonzalo Plata. Além do golaço para deixar o placar em 2 a 0, o equatoriano participou de três dos quatro gols rubro-negros e foi essencial para a goleada.

Ficou abaixo 📉

O sistema defensivo do Atlético não funcionou como um todo, mas o destaque negativo fica na conta do zagueiro Vitor Hugo. O camisa 14 esteve "na cena do crime" em três dos quatro gols do Flamengo e pouco fez para evitar as infiltrações dos atacantes rubro-negros dentro da área.

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✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG);

🥅 Gols: Pedro, aos 8'/1ºT (0-1); Plata, aos 31', 31'/1ºT (0-2); De Arrascaeta, aos 46'/1ºT (0-3);

🟨 Cartões amarelos: Tomás Pérez (CAM); Varela e Samuel Lino (FLA);

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Pascini; Maycon (Gustavo Scarpa), Alan Franco (Tomás Pérez) e Victor Hugo; Cuello (Dudu), Bernard (Alan Minda) e Cassierra.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho (Saúl), Evertton Araújo e De Arrascaeta (Bruno Henrique); Samuel Lino (Luiz Araújo), Pedro e Plata.

🟨 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS);

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).