Flamengo tem má notícia antes de duelo com o Estudiantes pela Libertadores

O Flamengo não espera contar com Erick Pulgar para o duelo com o Estudiantes na próxima quarta-feira (29), em La Plata-ARG, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Ainda com dores no ombro direito por conta da lesão sofrida diante do Red Bull Bragantino, no último dia 5, o chileno terá de esperar mais um pouco para retornar aos gramados.

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Pulgar evoluiu no tratamento da contusão na última semana. O camisa 5 realiza trabalhos no campo com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube, e a tendência é que volte a treinar com o grupo nos próximos dias.

Havia a expectativa de um retorno de Erick já diante do Estudiantes nesta quarta-feira (29). Conutdo, a boa fase do Flamengo — com Evertton Araújo em alta — faz o clube adotar cauleta, e é pouco provável que Erick viaje com o grupo para o duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

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Sem o chileno, o técnico Leonardo Jardim tem outras opções para montar o meio-campo rubro-negro na Argentina. Assim como na vitória sobre o Atlético-MG, a dupla Evertton Araújo e Jorginho deve começar a partida. De la Cruz e Saúl Ñíguez são outras opções para o setor. Lucas Paquetá, por sua vez, também está no departamento médico.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo marca o reencontro das equipes, que se enfrentaram nas quartas de final da última edição do torneio continental, com o Rubro-Negro levando a melhor nos pênaltis. A bola rola no estádio Jorge Luis Hirschi às 21h30 (de Brasília).

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