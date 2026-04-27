Ídolo do Flamengo provoca Atlético-MG: 'Não adianta'

O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, no último domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, o ex-jogador Ronaldo Angelim, ídolo do clube carioca, aproveitou o momento para provocar o rival.

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Por meio de uma publicação nas redes sociais, o campeão do Brasileirão de 2009 ironizou o clima de guerra, criado para o confronto, por parte da equipe mineira. O Flamengo é um dos principais rivais do Atlético-MG.

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— O Atlético foi para a guerra com uma garruncha (risos). Já o Flamengo foi de fuzil, escopeta, canhão, míssil. Como é que marca uma guerra e vai com uma garruncha? (risos). Deu nem tempo. Sem ter munição, não adianta querer ir para a guerra, porque vai perder feio. Mais uma vez apanharam para o pai, mas com força, viu. Na próxima, leva umas armas melhores, que essas aí estão fracas — disse o ex-jogador.

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Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Atlético-MG x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre. Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.

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