Rivais reagem ao momento de Samuel Lino no Flamengo: 'Principalmente'

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 0, na noite deste domingo (26), contou com mais uma grande atuação de Samuel Lino. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais reagiram ao desempenho do camisa 16 rubro-negro.

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Com duas assistências, para Pedro e Gonzalo Plata, Samuel Lino "abriu os caminhos" para a goleada do Flamengo na Arena MRV. Arrascaeta fez o terceiro, e o camisa 9 marcou mais um no duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Veja gols em Atlético-MG x Flamengo: GOLEADA! Pedro marca duas vezes

Nas redes sociais, o desempenho de Lino foi muito exaltado por torcedores do Flamengo, mas não parou por aí. Muitos rivais se renderam às grandes atuações do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Samuel Lino comemora gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja os comentários dos rivais sobre Samuel Lino

Como foi a vitória do Flamengo

Pedro abriu o placar para o Flamengo logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson para fazer 2 a 0 Flamengo.

Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre.

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Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.