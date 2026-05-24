O Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras no último sábado (23) em um duelo pesado entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, e algumas decisões de Leonardo Jardim desagradaram torcedores rubro-negros. Após o resultado expressivo de 3 a 0 para os visitantes, o treinador português foi alvo de críticas nas redes sociais pelas suas escolhas ao longo do confronto no Maracanã.

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de Carrascal em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: 'Não dá'" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">➡️️ Expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: 'Não dá'

Leonardo Jardim, que substituiu Filipe Luís no comando do Flamengo no início deste ano, foi questionado por algumas decisões táticas, como a retirada de Evertton Araújo para a entrada de Bruno Henrique no intervalo do confronto. Com o jogo terminado, alguns torcedores aproveitaram as redes sociais para debater e mandar recados ao comandante.

Confira alguns comentários:

Leonardo Jardim foi alvo de críticas após Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como foi a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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