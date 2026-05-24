Abel cita novamente a final da Libertadores e web reage: 'Ainda dói'

Após a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0 no último sábado (23), Abel Ferreira voltou a falar sobre a final da Libertadores 2025, que foi disputada em Lima entre as equipes e vencida pelo rubro-negro. Durante a coletiva de imprensa, o treinador português comparou o lance que gerou a expulsão de Jorge Carrascal com a jogada envolvendo Erick Pulgar e Bruno Fuchs na grande decisão.

continua após a publicidade

➡️Deyverson faz publicação após vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

Na partida do Brasileirão, o atacante colombiano atingiu parte do rosto de Murilo em uma jogada considerada imprudente e recebeu cartão vermelho na primeira análise de campo. Diferentemente da partida em que o Flamengo conquistou a taça sobre o Palmeiras em 2025, na qual o volante Pulgar acertou o zagueiro Fuchs com as travas da chuteira, ainda na primeira etapa da partida, e recebeu apenas amarelo.

— Foi uma vitória justa. Claro que, quando nosso adversário tem um jogador a menos, devido a uma expulsão justíssima, igual poderia ter acontecido na final da Libertadores, não canso de falar isso, pois foi um lance exatamente igual... Mas foi uma vitória justa, em um campo difícil, com excelentes jogadores, excelente treinador, um público que incentivou sua equipe do início ao fim — disse Abel após a vitória sobre o Flamengo no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Abel Ferreira responde sobre provocação de Paulinho: 'Gostaria de ver'

A análise de Abel sobre os lances, que afirmou serem exatamente iguais, além da lembrança da final da competição intercontinental, gerou debate nas redes sociais.

Veja alguns comentários:



Paulinho marcou o terceiro gol do Palmeiras sobre o Flamengo no Maracanã (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Especialista de arbitragem dá veredito sobre expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras

A expulsão de Carrascal na vitória do Palmeiras por 3 a 0 em cima do Flamengo, neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, gerou forte repercussão ainda no primeiro tempo da partida disputada no Maracanã. O lance aconteceu aos 20 minutos, quando o colombiano levantou demais a perna e atingiu o rosto de Murilo com as travas da chuteira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mostrou cartão vermelho direto imediatamente, decisão que provocou revolta dos jogadores do Flamengo, que pediram revisão do VAR. Apesar das reclamações, a arbitragem manteve a expulsão.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Para a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, o juiz acertou na decisão. Segundo a especialista, o lance configurou jogo brusco grave por colocar em risco a integridade física do defensor alviverde.

— Carrascal atinge o rosto de Murilo com as travas da chuteira, colocando em risco a integridade física do adversário. Isso caracteriza jogo brusco grave. Pela regra, é lance para cartão vermelho — avaliou Renata.

🤑 Aposte em jogos do Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável