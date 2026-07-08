Veja gol de Fluminense x Nova Iguaçu: Tricolor sai atrás, mas empata Jogo marca a estreia de Hulk, Thiago Silva ainda fora

Na intertemporada, durante a Copa do Mundo, o Fluminense e o Nova Iguaçu realizam um amistoso, no Estádio do Maracanã, que serve como preparação para o último semestre de 2026. Mesmo jogando melhor, o Tricolor das Laranjeiras saiu atrás no placar. Aproximadamente 15 minutos depois, Hércules deixou tudo igual.

➡️ Escalação do Fluminense: Hulk é titular, e John Kennedy fica no banco

Confira como foi o gol:

Hulk e Cano no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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Hulk estreia como titular

Veja a escalação:

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Hulk e Serna.

No press kit da partida, Hulk afirmou estar ansioso para encontrar os torcedores e disse que espera retribuir o carinho recebido com entrega, raça e dedicação dentro de campo.

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Thiago Silva ainda não joga

Quem ainda não aparece entre os relacionados é Thiago Silva. Como antecipado pelo Lance!, o zagueiro segue em preparação física e não será utilizado neste primeiro amistoso da intertemporada.

O defensor se reapresentou recentemente ao CT Carlos Castilho e iniciou os trabalhos com o elenco, mas a comissão técnica adota cautela antes de colocá-lo novamente em campo.

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Fluminense em intertemporada

O elenco do Fluminense se reapresentou no dia 23 de junho e realiza a intertemporada no CT Carlos Castilho. Canobbio, que disputou a Copa do Mundo, ganhou férias e tem retorno previsto ao clube no dia 10 de julho.

Depois do amistoso contra o Nova Iguaçu, o Tricolor volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h. Na sequência, encara o Red Bull Bragantino, no dia 17, pelo Campeonato Brasileiro.