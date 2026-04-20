Marcos Braz expõe bastidores de Gerson com Marcão: 'Não tem paz'

As declarações de Marcos Braz sobre os bastidores envolvendo Gerson e seu pai e empresário, Marcão, reacenderam o debate sobre a relação entre o jogador e a família. Em entrevista ao Charla Podcast, o ex-dirigente do Flamengo detalhou episódios inéditos e fez críticas diretas à condução da carreira do meio-campista.

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— O que as pessoas questionam do Gerson é que ele assiste o pai fazer tudo e não toma uma posição como atleta. Isso é o questionamento. Agora, dizer que ele não é profissional é um absurdo — afirmou Braz, ao defender o comportamento do jogador dentro de campo.

Ao separar as responsabilidades, o ex-dirigente apontou Marcão como figura central nas decisões e turbulências ao longo da carreira do filho.

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— O Marcão acha que, com as movimentações que faz, consegue mais proveito financeiro. Ele é o procurador do jogador, sempre foi. Era certo que daria problema em algum momento — disparou.

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Um dos relatos mais chamativos envolve uma negociação frustrada com o Barcelona ainda no início da trajetória de Gerson, quando deixava o Fluminense.

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— O Gerson ia para o Barcelona. O avião passou por cima de Barcelona e pousou na Itália. Ele acabou na Roma. Quem fez isso? O Marcão — revelou.

Braz também relembrou sua relação profissional com o estafe do atleta durante sua passagem pelo Flamengo, destacando que, apesar de acordos cumpridos, o ambiente era frequentemente conturbado.

— Tudo que ele tratou comigo, ele cumpriu. O problema é que ele se expõe muito. E quando você reduz a multa, começa a não dar paz. Sempre tem uma proposta, sempre tem movimentação. Isso vira um inferno — disse.

Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz concedeu entrevista ao Lance! (Foto: Reprodução)

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O ex-dirigente ainda opinou sobre os impactos dessas decisões na carreira esportiva de Gerson, especialmente em relação à Seleção Brasileira.

— Acho que ele perdeu a Copa. Não dá para dizer que iria, mas estava em um momento bom. Esse vai e volta tirou ele da disputa — avaliou.

Outro ponto abordado foi a dificuldade de negociação direta com o jogador, já que todas as tratativas passavam pelo pai.

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— Eu perguntava: estou falando com o pai ou com o empresário? Porque são coisas diferentes. Mas o próprio Gerson sempre deixou claro que o caminho era o pai. E, no futebol, quem controla o jogador, controla a operação — completou.

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