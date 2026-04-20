Gabriel Brazão deve desfalcar Santos em duelo pela Copa do Brasil após falecimento do pai
Peixe liberou o arqueiro por quatro dias para acompanhar a família após a morte do pai
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O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, deve ficar de fora do duelo diante do Coritiba, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estão à venda no site do Sócio Rei.
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O clube anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), a morte do pai do arqueiro, José Roberto Resende Brazão, de 63 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer no pâncreas e, em diversas ocasiões, o goleiro registrou que esteve em São Paulo acompanhando o pai no hospital.
Confira nota oficial:
O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.
Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão.
O Clube fará um minuto de silêncio na partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.
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Com a ausência, Diógenes deverá ser o substituto. O goleiro reserva do Santos é formado nas categorias de base do clube e foi acionado pela última vez no dia 14 de setembro do ano passado, quando Brazão sofreu um "galo" após um choque de cabeça com um jogador do Atlético-MG, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.
Números de Brazão pelo Santos:
Gabriel Brazão pelo Santos em 2026
23 jogos (23 titular)
30 gols sofridos (1.3 por jogo)
5 jogos sem sofrer gols (22%)
2.8 defesas por jogo
1.7 defesas em chutes dentro da área por jogo
68% de bolas defendidas
28% de acerto no passe longo
1 pênalti defendido
Nota Sofascore 6.87
Gabriel Brazão pelo Santos em 2025
53 jogos (53 titular)
67 gols sofridos (1.3 por jogo)
14 jogos sem sofrer gols (26%)
3.6 defesas por jogo
2.1 defesas em chutes dentro da área por jogo
74% de bolas defendidas
38% de acerto no passe longo
2 pênaltis defendidos
Nota Sofascore 7.16
Gabriel Brazão pelo Santos em 2024
31 jogos (30 titular)
28 gols sofridos (0.9 por jogo)
14 jogos sem sofrer gols (45%)
2.9 defesas por jogo
1.5 defesas em chutes dentro da área por jogo
76% de bolas defendidas
41% de acerto no passe longo
1 pênalti defendido
Nota Sofascore 7.04
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