Gabriel Brazão deve desfalcar Santos em duelo pela Copa do Brasil após falecimento do pai

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, deve ficar de fora do duelo diante do Coritiba, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estão à venda no site do Sócio Rei.

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O clube anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), a morte do pai do arqueiro, José Roberto Resende Brazão, de 63 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer no pâncreas e, em diversas ocasiões, o goleiro registrou que esteve em São Paulo acompanhando o pai no hospital.

Confira nota oficial:

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.

Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão.

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O Clube fará um minuto de silêncio na partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

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Gabriel Brazão na entrada do time do Santos para o duelo contra o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Com a ausência, Diógenes deverá ser o substituto. O goleiro reserva do Santos é formado nas categorias de base do clube e foi acionado pela última vez no dia 14 de setembro do ano passado, quando Brazão sofreu um "galo" após um choque de cabeça com um jogador do Atlético-MG, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Números de Brazão pelo Santos:

Gabriel Brazão pelo Santos em 2026

23 jogos (23 titular)

30 gols sofridos (1.3 por jogo)

5 jogos sem sofrer gols (22%)

2.8 defesas por jogo

1.7 defesas em chutes dentro da área por jogo

68% de bolas defendidas

28% de acerto no passe longo

1 pênalti defendido

Nota Sofascore 6.87

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Gabriel Brazão pelo Santos em 2025

53 jogos (53 titular)

67 gols sofridos (1.3 por jogo)

14 jogos sem sofrer gols (26%)

3.6 defesas por jogo

2.1 defesas em chutes dentro da área por jogo

74% de bolas defendidas

38% de acerto no passe longo

2 pênaltis defendidos

Nota Sofascore 7.16

Gabriel Brazão pelo Santos em 2024

31 jogos (30 titular)

28 gols sofridos (0.9 por jogo)

14 jogos sem sofrer gols (45%)

2.9 defesas por jogo

1.5 defesas em chutes dentro da área por jogo

76% de bolas defendidas

41% de acerto no passe longo

1 pênalti defendido

Nota Sofascore 7.04