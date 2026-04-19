Marcos Braz dá detalhes de polêmica de Gabigol no Flamengo: 'Não deveria'

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou detalhes sobre a punição aplicada a Gabigol em maio de 2024. O atacante tentou negociar uma multa financeira maior para não perder o número 10 nas costas após ser fotografado com a camisa do Corinthians. As informações foram divulgadas em entrevista ao "Charla Podcast".

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Braz contou que decidiu retirar o número antes de chegar ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na manhã seguinte ao vazamento da imagem. O dirigente chamou o jogador para comunicar a decisão.

- Pedi para chamar o Gabriel e falei: '"a 10 do Flamengo tem uma liturgia. A partir de hoje, você não vai usar mais". Ele pediu para fazer uma multa maior, fazer o que fosse para não tirar. Eu falei que ela já estava tirada - declarou o ex-vice-presidente.

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O ex-dirigente justificou a medida como resposta ao episódio em que o atacante apareceu vestindo o uniforme do clube paulista.

- Não poderia estar com aquela camisa. Não pode. Não deveria. Não é plausível. Queriam que fizesse A, B, C ou D. Eu vou fazer da maneira que tenho certeza que vai ser a mais dolorida pra ele, no sentido de entender. Não quero fazer o mal a ninguém, mas ele tinha que entender que o que estava representando dentro de campo era diferente - disse Braz, ex-dirigente do Flamengo.

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Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz concedeu entrevista ao Lance! (Foto: Reprodução)

Relembre a polêmica de Gabigol no Flamengo

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians foi tirada em um churrasco particular. A imagem vazou nas redes sociais em maio de 2024. O ambiente no Ninho do Urubu ficou tenso na manhã seguinte ao vazamento da foto do então atacante do Flamengo.

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Braz tentou orientar a assessoria de Gabigol na noite em que a foto vazou. O dirigente sugeriu que o jogador fizesse um pedido de desculpas imediato para conter a crise. A assessoria do atleta negou que a imagem fosse verdadeira.

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A imagem gerou crise com a torcida e a diretoria do Flamengo. O momento era delicado porque o atacante vivia uma renovação contratual arrastada. O desempenho do jogador estava abaixo do esperado na temporada.

Gabigol alegou que a foto era montagem. O Flamengo confirmou a veracidade da imagem. O clube aplicou punições ao atleta.

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