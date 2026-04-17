Flamengo, Fluminense e Maracanã chegam a acordo para realização de shows no estádio

As gestões de Flamengo, Fluminense e do Maracanã chegaram a um acordo para a realização de shows no estádio a partir de janeiro de 2027. A operação será viabilizada a partir de uma parceria com a 30e, empresa brasileira que atua no mercado show e festivais. O contrato é válido até 2032 e tem como foco ampliar o calendário de atrações musicais no local.

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O acordo prevê que as atrações musicais se apresentem no Maracanã sem interferir nos jogos de Flamengo e Fluminense no estádio. Para isso, as datas disponíveis para os shows serão agendadas a partir das "janelas" entre as partidas da dupla Fla-Flu durante a temporada.

Neste ano, os dois clubes estão na disputa de quatro torneios, o estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Vale ressaltar que em 2027 o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no meio do ano e o Maracanã é um dos oito estádios que serão usados na competição.

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Um dos objetivos com a parceria para os eventos é reafirmar o Maracanã como um espaço de referência cultural e de entretimento no Rio de Janeiro e volta a colocar o estádio como uma opção para grandes artistas internacionais realizarem apresentações na cidade. O CEO do Maracanã, Fred Nantes, destacou a importância do acordo assinado com a 30e.

- A parceria com a 30e representa um novo capítulo para o Maracanã, consolidando o estádio não

apenas como palco do futebol, mas também como um dos maiores centros de entretenimento do

país. A ideia é ampliar horizontes e criar oportunidades para receber grandes shows para diferentes

públicos, sempre com o compromisso em diversificar a utilização do estádio com qualidade e

excelência. Temos certeza de que essa união proporcionará experiências memoráveis para os fãs

e para a cidade - disse o executivo.

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