Jorginho avança em recuperação da lesão e se aproxima de retorno no Flamengo
Meio-campista trata problema na panturrilha desde o jogo contra o Santos, no último dia 5
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O Flamengo está próximo de voltar a contar com Jorginho. O meio-campista progrediu no tratamento da lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida na vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último dia 5, e foi ao campo no treino desta segunda-feira (20).
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O ítalo-brasileiro participou da atividade com bola com os companheiros pela primeira vez desde a contusão. A expectativa é que o camisa 21 ainda seja desfalque diante do Vitória nesta quarta-feira (22), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, mas retorne para o confronto com o Atlético-MG no domingo (26), pelo Brasileirão.
Como de costume, o Flamengo não divulgou o grau da lesão. Contudo, o Lance! apurou que a contusão foi classificada pelo departamento médico do clube como "grau 1", ou seja, de leve impacto. Assim, a recuperação de Jorginho está dentro do prazo estimado de 2 a 3 semanas para este tipo de problema muscular.
Até aqui, o volante ficou fora de quatro partidas do Rubro-Negro desde que deixou o jogo contra o Santos com dores. No período, a equipe comandada por Leonardo Jardim venceu Cusco FC, Fluminense, Independiente Medellín e Bahia.
O Flamengo volta a campo na quarta-feira (22) e recebe o Vitória às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na estreia do time nesta edição da Copa do Brasil.
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