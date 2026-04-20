Torcida do Santos presta apoio a Gabriel Brazão após notícia da morte do pai

José Roberto Resende Brazão, pai do goleiro titular do Santos, Gabriel Brazão, faleceu aos 63 anos, na manhã desta segunda-feira (20). A notícia foi divulgada pelo clube no dia segunite à derrota para o Fluminense por 3 a 2, na Vila Belmiro, onde Brazão foi titular e sofreu algumas críticas por seu desempenho na partida.

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O pai de Brazão lutava contra um câncer no pâncreas e, em diversas ocasiões, o goleiro registrou que esteve em São Paulo acompanhando o tratamento do pai no hospital.

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Torcedores prestam solidariedade

As cobranças a Brazão por parte da torcida do Santos desapareceram nesta manhã. As críticas deram lugar a palavras de apoio e solidariedade.

Nas redes sociais é possível encontrar milhares de torcedores que deixam mensagens desejando forças ao atleta, ressaltando que o cenário extra-campo justifica as atuações abaixo do esperado nos últimos jogos.

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Santos dispensa Brazão pelos próximos dias

Em virtude do luto de Brazão, o Santos decidiu dispensar o atleta pelos próximos quatro dias. Assim, o goleiro deve ficar de fora do duelo diante do Coritiba, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Com a ausência, Diógenes deverá ser o substituto. O goleiro reserva do Santos é formado nas categorias de base do clube e foi acionado pela última vez no dia 14 de setembro do ano passado, quando Brazão sofreu um choque de cabeça.

Gabriel Brazão ao lado do pai no CT Rei Pelé/ (Foto: Divulgação/ Santos FC)

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Confira nota oficial:

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão. Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão. O Clube fará um minuto de silêncio na partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.