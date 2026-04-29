Jornalista analisa Cerro Porteño x Palmeiras: 'Muito importante'

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira (28), no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Diante do cenário, o Lance! pediu para o jornalista Gian Oddi analisar a importância da partida para o Alviverde.

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O comentarista dos canais ESPN declarou que uma vitória do clube paulista seria importante para a temporada. Além disso, Gian Oddi fez observações sobre possíveis dificuldades que a equipe de Abel Ferreira pode enfrentar contra o Cerro Porteño.

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— É um jogo muito importante para o Palmeiras, que com uma vitória pode encaminhar a classificação na Libertadores e até voltar a olhar com mais atenção para o Campeonato Brasileiro, onde a disputa está acirrada. Para o Cerro Porteño, a partida é ainda mais decisiva, já que depois terá dois jogos fora de casa e só volta a atuar em casa na última rodada. A presença da torcida e o ambiente hostil costumam ser pontos importantes para o time paraguaio — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Tecnicamente, porém, o Cerro está muito aquém do Palmeiras e ainda tem dez desfalques. Já o Palmeiras ganha o retorno de Murilo, segue sem Vitor Roque e Piquerez, e ainda pode ter Paulinho no banco. Mesmo atuando no Paraguai, o Palmeiras tem todas as condições de vencer — concluiu.

Técnico Abel Ferreira é o atual comandante do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2930848

Preparação do Palmeiras

O Palmeiras terá Abel Ferreira no banco de reservas para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O treinador cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro, punição que não se estende às demais competições.

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Outra novidade será o retorno de Murilo ao time titular após cumprir suspensão automática. Com isso, forma o sistema defensivo ao lado do capitão Gustavo Gómez, de Giay e do jovem Arthur.

O restante da escalação titular seguirá a base utilizada pela comissão técnica do Palmeiras nos últimos compromissos. Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de meias à frente da defesa, com Allan e Jhon Arias mais próximos do ataque. Mauricio, recuperado de um quadro gripal, corre por fora na disputa por uma vaga.

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Sem Vitor Roque, em processo de recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, Abel Ferreira manterá Ramón Sosa no ataque. O paraguaio soma cinco gols e cinco assistências na temporada, com três participações em gols nos últimos dois jogos. Flaco López, artilheiro da equipe em 2026, completa o time.