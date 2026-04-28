Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV (streaming), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). Clique aqui para ver no Disney+.

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Com uma vitória e um empate em duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo F da competição, com quatro pontos, um à frente de Sporting Cristal e Cerro Porteño. Até o momento, soma um empate na estreia e uma vitória por 2 a 1 no Allianz Parque, contra os peruanos.

Ficha do jogo CER PAL LIBERTADORES 3ª Rodada - Fase de grupos Data e Hora quarta-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU) Var Antonio Garcia (URU) Onde assistir

O Cerro Porteño, por sua vez, soma três pontos na principal competição de clubes do futebol Sul-Americano. O retrospecto até o momento garante a terceira colocação, empatado com o Sporting Cristal.

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O duelo entre as equipes marca o reencontro de Vegetti, ex-jogador do Vasco, com o Palmeiras. Nas quatro vezes em que enfrentou o Alviverde, sempre como titular, acabou derrotado em todas as oportunidades.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, durante partida contra o Sporing Cristal, no Allianz Parque, pela Libertadores; veja detalhes de onde assistir (Credito: William Oliveira/PHD Press/Thenews2)

Confira arbitragem e prováveis escalações de Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras

3° rodada - Fase de grupos - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira 29 de Abril às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (streaming), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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⚽ Prováveis escalações

Cerro Porteño (Técnico: Ariel Holan)

Arias; Velásquez, Pérez, Luciatti e Benitez; Paez, Da Motta, Morel e Chaparro; Torres e Vegetti.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.