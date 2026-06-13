Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (13)? Principal duelo do dia é Brasil x Marrocos

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11) e partidas de seleções como México, Estados Unidos e Paraguai já foram transmitidas pela Globo. Além desses jogos, a emissora passou a cerimônia de abertura de duas das três sedes do torneio. Neste sábado (13), a emissora vai transmitir a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos e o confronto entre Austrália e Turquia.

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O jogo do Brasil será a primeira transmissão do dia, e a bola rola às 19h (de Brasília). O time comandado por Ancelotti terá o Marrocos pela frente na estreia do Grupo C em duelo realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A segunda transmissão para Austrália e Turquia será à 1h (de Brasília), já na madrugada, em partida válida pelo Grupo D. O jogo será realizado no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

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Everaldo Marques vai narrar Brasil e Marrocos na Globo (Reprodução/Instagram)

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

A Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

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Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

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A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará hoje (13), às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

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Jogos confirmados na Globo

13 de junho (sábado)

Brasil x Marrocos – 19h

Austrália x Turquia – 1h

14 de junho (domingo)

1 . Holanda x Japão - 17h 2 . Costa do Marfim - 20h 3 . Suécia x Tunísia - 23h

15 de junho (segunda-feira)

Bélgica x Egito - 16h

Arábia Saudita x Uruguai - 19h

16 de junho (terça-feira)

França x Senegal - 16h

Áustria x Jordânia - 1h

17 de junho (quarta-feira)

1 . Inglaterra x Croácia - 17h 2 . Uzbequistão x Colômbia - 23h

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

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