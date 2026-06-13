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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (13)?

Principal duelo do dia é Brasil x Marrocos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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everaldo marques
Everaldo Marques narra o jogo da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Divulgação)

Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11) e partidas de seleções como México, Estados Unidos e Paraguai já foram transmitidas pela Globo. Além desses jogos, a emissora passou a cerimônia de abertura de duas das três sedes do torneio. Neste sábado (13), a emissora vai transmitir a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos e o confronto entre Austrália e Turquia.

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    O jogo do Brasil será a primeira transmissão do dia, e a bola rola às 19h (de Brasília). O time comandado por Ancelotti terá o Marrocos pela frente na estreia do Grupo C em duelo realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    A segunda transmissão para Austrália e Turquia será à 1h (de Brasília), já na madrugada, em partida válida pelo Grupo D. O jogo será realizado no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

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    Everaldo Marques, narrador da Globo na Copa do Mundo
    Everaldo Marques vai narrar Brasil e Marrocos na Globo (Reprodução/Instagram)

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

    Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

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    A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará hoje (13), às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

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    Jogos confirmados na Globo

    13 de junho (sábado)

    • Brasil x Marrocos – 19h
    • Austrália x Turquia – 1h

    14 de junho (domingo)

      1.
    1. Holanda x Japão - 17h
      2. 2.
    2. Costa do Marfim - 20h
      3. 3.
    3. Suécia x Tunísia - 23h

    15 de junho (segunda-feira)

    • Bélgica x Egito - 16h
    • Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

    As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

    Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

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