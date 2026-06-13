Brasil ou Marrocos? Vidente aponta vencedor do jogo pela Copa do Mundo
Brasil tem adversário duro no primeiro duelo
O Brasil estreia neste sábado (13), o número da sorte de Zagallo, às 19h (de Brasília), na Copa do Mundo. O Lance! consultou o canal "Universo do Tarot", no Youtube, para tentar prever o resultado da primeira partida da Amarelinha no Met Life Stadium, nos Estados Unidos.
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O primeiro adversário do Brasil na caminhada rumo ao hexa é Marrocos, que em 2022 teve uma campanha histórica, eliminando grandes favoritos como Portugal. No final, acabou na 4° colocação, ao perder o duelo de terceiro lugar para a Croácia.
Segundo o cartomante do canal "Universo Tarot", a Seleção Brasileira fará uma boa partida e sairá do Met Life Stadium com a vitória, começando bem a caminhada rumo ao hexacampeonato.
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Mistério na escalação
Texto de
Marcio Dolzan e Márcio Iannacca
A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.
Mas, durante aquele período, Ancelotti também aproveitou para ter duas conversas particulares com jogadores. A que durou mais tempo foi com Endrick; depois, Luiz Henrique se aproximou e também recebeu instruções do treinador, de forma mais rápida.
Mais uma vez, Neymar não apareceu no campo nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. O jogador ainda não foi visto pela imprensa que acompanha a Seleção Brasileira desde que a delegação desembarcou nos Estados Unidos, no início do mês.