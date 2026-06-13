Brasil ou Marrocos? Vidente aponta vencedor do jogo pela Copa do Mundo Brasil tem adversário duro no primeiro duelo

O Brasil estreia neste sábado (13), o número da sorte de Zagallo, às 19h (de Brasília), na Copa do Mundo. O Lance! consultou o canal "Universo do Tarot", no Youtube, para tentar prever o resultado da primeira partida da Amarelinha no Met Life Stadium, nos Estados Unidos.

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O primeiro adversário do Brasil na caminhada rumo ao hexa é Marrocos, que em 2022 teve uma campanha histórica, eliminando grandes favoritos como Portugal. No final, acabou na 4° colocação, ao perder o duelo de terceiro lugar para a Croácia.

Segundo o cartomante do canal "Universo Tarot", a Seleção Brasileira fará uma boa partida e sairá do Met Life Stadium com a vitória, começando bem a caminhada rumo ao hexacampeonato.

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Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Mistério na escalação

Texto de

Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.

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Mas, durante aquele período, Ancelotti também aproveitou para ter duas conversas particulares com jogadores. A que durou mais tempo foi com Endrick; depois, Luiz Henrique se aproximou e também recebeu instruções do treinador, de forma mais rápida.

Mais uma vez, Neymar não apareceu no campo nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. O jogador ainda não foi visto pela imprensa que acompanha a Seleção Brasileira desde que a delegação desembarcou nos Estados Unidos, no início do mês.