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Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'

Brasil perdeu sua última partida contra Marrocos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
13/06/2026 10:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), número da sorte de Zagallo, contra a seleção marroquina de futebol. O jogo acontece às 19h (de Brasília), no Met Life Stadium, palco da final, em Nova York. A partida está gerando repercussão e expectativa internacional, e muitos estrangeiros estão dizendo que este é o maior confronto da Copa do Mundo até aqui.

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    Confira o que os internautas estão dizendo sobre o jogo:

    Tradução: Lembrete: O maior jogo da Copa do Mundo até agora acontece hoje! Brasil x Marrocos.

    Tradução: Brasil está entre os favoritos para vencer esta Copa do Mundo

    Tradução: Brasil x Marrocos será genuinamente bom. A defesa marroquina contra o ataque brasileiro vai ser algo legal. Não é só "hype".

    Tradução: Essa vai ser uma pedrada. Gigantes sul-americanos contra os gigantes africanos.

    Tradução: Brasil x Marrocos nunca desaponta. Vamos nessa.

    Vini Jr Seleção Brasileira
    Vini Jr. durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    Onde assistir o jogo do Brasil e mais

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil x Marrocos
    Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

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    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

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