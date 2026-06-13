Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
Brasil perdeu sua última partida contra Marrocos
O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), número da sorte de Zagallo, contra a seleção marroquina de futebol. O jogo acontece às 19h (de Brasília), no Met Life Stadium, palco da final, em Nova York. A partida está gerando repercussão e expectativa internacional, e muitos estrangeiros estão dizendo que este é o maior confronto da Copa do Mundo até aqui.
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Confira o que os internautas estão dizendo sobre o jogo:
Tradução: Lembrete: O maior jogo da Copa do Mundo até agora acontece hoje! Brasil x Marrocos.
Tradução: Brasil está entre os favoritos para vencer esta Copa do Mundo
Tradução: Brasil x Marrocos será genuinamente bom. A defesa marroquina contra o ataque brasileiro vai ser algo legal. Não é só "hype".
Tradução: Essa vai ser uma pedrada. Gigantes sul-americanos contra os gigantes africanos.
Tradução: Brasil x Marrocos nunca desaponta. Vamos nessa.
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Onde assistir o jogo do Brasil e mais
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo de 2026 - Grupo C
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.