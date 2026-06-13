Barreira do Vasco homenageia Rayan para a Copa do Mundo; veja Seleção Brasileira estreia neste sábado (13) contra o Marrocos

Neste sábado (13) será um dia especial para os moradores da Barreira do Vasco. Além da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos, a comunidade terá um motivo extra para torcer: acompanhar os primeiros passos de Rayan em um Mundial.

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Nascido e criado na região próxima a São Januário, o atacante de 19 anos se tornou o principal símbolo da Copa para os moradores da comunidade. Nas últimas semanas, ruas foram pintadas com as cores do Brasil, bandeiras foram espalhadas pelos becos e um mural em homenagem ao jogador passou a chamar a atenção de quem circula pelo local.

Rayan virou símbolo de orgulho na Barreira do Vasco para o Mundial. (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

Revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, Rayan vive sua primeira experiência em uma Copa do Mundo. A convocação do jovem atacante por Carlo Ancelotti mobilizou familiares, amigos e vizinhos, que organizaram uma grande festa para acompanhar a trajetória da Seleção Brasileira durante o torneio.

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Um dos destaques da homenagem é o grafite produzido na Rua Primeira pelo artista Thiago Fantoma. Morador da Barreira do Vasco, ele transformou uma das paredes da comunidade em um retrato do atacante vestindo a camisa da Seleção Brasileira, eternizando o momento vivido pelo jogador.

Mural de Rayan nas ruas coloridas de verde e amarelo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

A história de Rayan está diretamente ligada à Barreira do Vasco. Foi nas quadras da comunidade que o atacante deu seus primeiros chutes e começou a chamar atenção pela habilidade e maturidade dentro de campo.

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O crescimento do jogador desde as categorias de base do Vasco é motivo de orgulho para os moradores, que acompanham sua trajetória desde a infância. Hoje, o atacante é visto como referência para crianças e adolescentes que sonham em seguir carreira no futebol.

A expectativa é que a comunidade acompanhe em peso a estreia da Seleção contra o Marrocos. Telões foram preparados e o clima lembra os grandes momentos vividos pelo futebol brasileiro em Copas do Mundo anteriores.

Moradores espalharam faixas em apoio ao Rayan na Seleção Brasileira. (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

Representante da Barreira no maior palco do futebol

A presença de Rayan entre os 26 convocados para a Copa foi uma das surpresas da lista final de Carlo Ancelotti. Após ganhar espaço na Seleção principal nos últimos meses, o atacante garantiu sua vaga no grupo que busca o hexacampeonato mundial.

Para a Barreira do Vasco, a convocação de Rayan representa a realização de um sonho coletivo e serve de inspiração para crianças e adolescentes da comunidade. A trajetória do atacante mostra que jovens que crescem na região também podem alcançar o mais alto nível do futebol mundial.

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