Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo Marcelinho diz que 'precisa ser honesto'

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca afirma que abriria mão do hexacampeonato brasileiro para ver Cristiano Ronaldo vencendo uma Copa do Mundo. O ex-atleta fez a afirmação durante o programa "Quebrada FC".

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Confira o que disse Marcelinho Carioca:

- De coração e como amante do futebol eu torço e muito pro Cristiano Ronaldo conquistar a Copa do Mundo. Agora, se o Neymar estiver em campo jogando é mais do que merecido (Brasil ganhar a Copa) nós vamos torcer - afirmou.

A afirmação aconteceu enquanto os comentaristas falavam sobre o desempenho da temporada de Cristiano Ronaldo no Al Nassr e seleção de Portugal. Marcelinho, fã assumido de Cristiano, disse que tem muita vontade de vê-lo levantando o troféu mais cobiçado do mundo, e quando "Jukanalha", apresentador do programa questionou:

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- Você abrira mão do hexa para o Cristiano ganhar uma Copa? - Questionou Juka.

- Abriria, com certeza - afirmou Marcelinho, convicto.

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Portugal desembarca nos EUA

Texto de Izabella Giannola

Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. Agora, as 48 seleções já estão em suas respectivas sedes para a disputa da Copa do Mundo. A seleção portuguesa ficará na Flórida. Seguindo o protocolo da Fifa, as equipes devem estar no país-sede até cinco dias antes da estreia.

Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.

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A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.

— Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.

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Jogos de Portugal na Copa (Grupo K):