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Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo

Marcelinho diz que 'precisa ser honesto'

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
13/06/2026 12:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
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cristiano ronaldo portugal
Cristiano Ronaldo atuando pela Seleção Portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca afirma que abriria mão do hexacampeonato brasileiro para ver Cristiano Ronaldo vencendo uma Copa do Mundo. O ex-atleta fez a afirmação durante o programa "Quebrada FC".

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  • Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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    Confira o que disse Marcelinho Carioca:

    - De coração e como amante do futebol eu torço e muito pro Cristiano Ronaldo conquistar a Copa do Mundo. Agora, se o Neymar estiver em campo jogando é mais do que merecido (Brasil ganhar a Copa) nós vamos torcer - afirmou.

    A afirmação aconteceu enquanto os comentaristas falavam sobre o desempenho da temporada de Cristiano Ronaldo no Al Nassr e seleção de Portugal. Marcelinho, fã assumido de Cristiano, disse que tem muita vontade de vê-lo levantando o troféu mais cobiçado do mundo, e quando "Jukanalha", apresentador do programa questionou:

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    - Você abrira mão do hexa para o Cristiano ganhar uma Copa? - Questionou Juka.

    - Abriria, com certeza - afirmou Marcelinho, convicto.

    Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Portugal desembarca nos EUA

    Texto de Izabella Giannola

    Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. Agora, as 48 seleções já estão em suas respectivas sedes para a disputa da Copa do Mundo. A seleção portuguesa ficará na Flórida. Seguindo o protocolo da Fifa, as equipes devem estar no país-sede até cinco dias antes da estreia.

    Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.

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    A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.

    — Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.

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    Jogos de Portugal na Copa (Grupo K):

      1.
    1. Portugal x RD Congo - 17 de junho, às 14h
      2. 2.
    2. Portugal x Uzbequistão - 23 de junho, às 14h
      3. 3.
    3. Colômbia x Portugal - 27 de junho, às 20h30
    Tudo sobre

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