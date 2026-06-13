Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo Tricolor entrou na brincadeira do "7 a 0"

A febre do momento entre os amantes de futebol nas redes sociais também chegou ao Fluminense. O clube entrou na brincadeira do jogo "7 a 0", simulador que desafia os usuários a montar equipes históricas para tentar conquistar uma Copa do Mundo virtual, e escalou uma seleção formada por alguns dos maiores ídolos da história tricolor.

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➡️Brasileiros e gringos do Fluminense cravam campeão da Copa do Mundo

O "7 a 0" é um jogo gratuito de navegador inspirado no popular "82-0", do basquete. A dinâmica consiste em montar uma equipe utilizando jogadores de seleções históricas sorteadas pelo sistema. Após completar a escalação, o algoritmo simula partidas eliminatórias até definir o campeão mundial. O jogo viralizou nas últimas semanas e passou a ser utilizado por clubes, jornalistas e torcedores para criar times dos sonhos.

Na versão tricolor, o Fluminense escolheu nomes que marcaram época em diferentes gerações do clube. No gol, o lendário Castilho, considerado um dos maiores ídolos da história do Flu e recordista de partidas pelo clube.

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A linha defensiva foi formada por Aldo e Marcelo nas laterais, além da dupla de zaga composta por Edinho e Ricardo Gomes. Os dois fizeram parte da Máquina Tricolor. Edinho no time dos anos 70, conquistando três Cariocas e Ricardo Gomes nos anos 80. O defensor conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984 e foi tri Carioca, entre 83 e 85.

No meio-campo, o clube reuniu três jogadores de estilos distintos, mas igualmente marcantes: Didi, um dos maiores gênios da história do futebol mundial; Rivellino, dono de uma das passagens mais emblemáticas do Tricolor nos anos 1970; e Conca, protagonista da campanha do título brasileiro de 2010 e um dos grandes ídolos da geração recente.

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Já o ataque contou com nomes que fizeram história com a camisa tricolor. Fred, segundo maior artilheiro da história do clube, lidera o setor ofensivo ao lado de Assis, eterno herói do Campeonato Carioca de 1983, e Romerito, símbolo da conquista do Brasileirão de 1984 e considerado um dos maiores estrangeiros que já defenderam o Fluminense.

A seleção histórica ficou formada por:

Goleiro: Castilho

Defensores: Aldo, Edinho, Ricardo Rocha e Marcelo

Meio-campistas: Didi, Rivellino e Conca

Atacantes: Assis, Romerito e Fred

Esse jogo é muito fácil ou eu que apelei demais? 🧐 pic.twitter.com/6Km8IDtN3d — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 11, 2026

Despedida de Fred contou com grande número de torcedores (Foto: Armando Paiva / Lancepress!)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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