Palmeiras avança por assinatura com Alexander Barboza, do Botafogo; veja termos
Zagueiro campeão da Libertadores trocará o Glorioso pelo Alviverde
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Alexander Barboza será jogador do Palmeiras a partir do segundo semestre. O zagueiro argentino teve as bases salariais acertadas com o Verdão, assim como condições com seu estafe, e deixará o Botafogo após duas temporadas e meia.
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A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). O defensor de 31 anos só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.
As conversas esquentaram nas últimas semanas, com o jogador livre para assinar um pré-acordo a partir de junho. Para evitar concorrência por Barboza no início de 2027, ainda que sem custos, o Palmeiras acenou com a compensação financeira ao Botafogo. As iniciais são do "Uol" e foram confirmadas pelo Lance!.
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Botafogo em crise
Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.
Por erros da administração e o imbróglio na briga societária, o Botafogo vê seus cofres vazios e a negociação de um dos líderes do elenco será destinada ao pagamento de folha salarial.
Alexander Barboza deixa o Botafogo como referência técnica e representatividade, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Vale lembrar que o Palmeiras já tirou um jogador do Glorioso em 2026, quando contratou Marlon Freitas.
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