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Palmeiras avança por assinatura com Alexander Barboza, do Botafogo; veja termos

Zagueiro campeão da Libertadores trocará o Glorioso pelo Alviverde

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
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Vitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
19:36
Atualizado há 1 minutos
Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo
imagem cameraAlexander Barboza, zagueiro do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
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Alexander Barboza será jogador do Palmeiras a partir do segundo semestre. O zagueiro argentino teve as bases salariais acertadas com o Verdão, assim como condições com seu estafe, e deixará o Botafogo após duas temporadas e meia.

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A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). O defensor de 31 anos só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.

As conversas esquentaram nas últimas semanas, com o jogador livre para assinar um pré-acordo a partir de junho. Para evitar concorrência por Barboza no início de 2027, ainda que sem custos, o Palmeiras acenou com a compensação financeira ao Botafogo. As iniciais são do "Uol" e foram confirmadas pelo Lance!.

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Estêvão e Alexander Barboza no último Palmeiras x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Alexander Barboza em ação pelo Botafogo contra o Palmeiras (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo em crise

Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.

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Por erros da administração e o imbróglio na briga societária, o Botafogo vê seus cofres vazios e a negociação de um dos líderes do elenco será destinada ao pagamento de folha salarial.

Alexander Barboza deixa o Botafogo como referência técnica e representatividade, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Vale lembrar que o Palmeiras já tirou um jogador do Glorioso em 2026, quando contratou Marlon Freitas.

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