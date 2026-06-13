Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã Ex-jogador revelou ao Lance! segredos da Seleção Brasileira campeã em 2002

O ex-jogador e pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, Juninho Paulista, foi o sétimo entrevistado da série "Minha superstição", que apresenta os rituais, crenças e promessas de artistas, jornalistas, comentaristas e narradores antes da Copa do Mundo para os leitores do Lance!.

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Durante a entrevista, o ex-meia demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela Seleção e traçou um paralelo entre o atual momento da equipe e a campanha do pentacampeonato conquistado em 2002.

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— Olha, às vezes é para o público que a seleção sai desacreditada, mas eu acho que o ambiente interno não. Então o Ancelotti, os jogadores devem estar com total confiança, suficientemente capaz de chegar e fazer uma ótima, uma excelente Copa do Mundo e trazer o título que a gente espera — afirmou.

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Para Juninho, o segredo para uma campanha vitoriosa passa pela união do grupo, algo que ele vivenciou durante a conquista do pentacampeonato.

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— Então é isso, eles têm que estar fechados entre eles, acreditar. Em 2002 foi assim. Apesar da dificuldade que nós tivemos nas Eliminatórias, o clima era muito de união. E isso favorece. Então eu vejo isso hoje na Seleção Brasileira junto com o Ancelotti. Então eu acho que pode ser um ponto favorável para que deixe essa expectativa do público de lado e se concentrar naquilo que tem que fazer na Copa do Mundo — analisou.

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Juninho Paulista revela segredo da Seleção pentacampeã em 2002. (Foto: Divulgação)

Juninho também lamentou a ausência de Estêvão, que deve ficar fora do Mundial após sofrer uma lesão atuando pelo Chelsea. O ex-jogador revelou que tinha grande expectativa pelo desempenho do jovem talento com a camisa da Seleção.

— Olha, eu tinha uma expectativa muito grande sobre o Estevão. Porque ele chegou no Chelsea, vestiu aquela camisa, parecia que a camisa já era dele. Então, a minha expectativa em cima do Estevão era muito grande, positivamente. Eu acho que vai ser uma grande perda para a Seleção Brasileira — destacou.

Apesar de a série abordar justamente superstições e rituais ligados à Seleção, o pentacampeão garantiu que não cultiva nenhum hábito especial antes dos jogos. Ainda assim, admitiu manter uma tradição dos tempos de jogador.

— Só na hora que entrar em campo sempre estava com o pé direito. Talvez entrar nos estúdios agora com o pé direito — brincou.

Confira o vídeo completo:

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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