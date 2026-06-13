'Peça importante': sósia de Paquetá relembra emoção durante convocação Brendo atuava anteriormente como barbeiro

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Brendo Silva, mais conhecido como sósia do Paquetá, contou sua trajetória e revelou expectativas para a Copa do Mundo, apontando o meio-campista do Flamengo como peça fundamental para a Seleção Brasileira na competição.

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Sósia do Paquetá relembra início de carreira (Foto: Arquivo Pessoal/Brendo Silva)

Ao todo, Brendo possui mais de 500 mil seguidores no Instagram, produzindo conteúdo interativo e publicitário assumindo o personagem de sósia do Paquetá.

Início de Brendo Silva, sósia do Paquetá

Em primeira mão, Brendo relatou como foi seu início, o ex-barbeiro revelou que sempre foi muito ativo nas redes sociais, no entanto, não entendia muito do mundo dos sósias:

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- Primeiro contato foi com um palmeirense, me pediu para tirar foto com ele, eu era barbeiro dele. Quando viajei para Portugal, todo mundo me chamava de Paquetá, tive uma barbearia lá e era muita resenha. Chegaram até a me dar uma camisa com o nome do jogador. Quando fui para Itália, meu primo colocou na minha cabeça, sempre fui meio blogueiro, gostava de postar, então ele me incentivou a virar sósia, mas mesmo assim, não entrou a relação que poderia ter como sósia. Certo dia, retornamos ao Brasil, compramos ingressos para ir ao Maracanã assistir Flamengo e Botafogo e um jornalista me viu passando na rua, me chamou de "Paquetá da Torcida" e me entrevistou. Depois desse dia, mudei o nome no Instagram e só bombou, começou a viralizar - relatou o influenciador digital.

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Questionado sobre o momento mais emocionante de sua carreira, Brendo afirmou algumas vivências durante o início, e o quanto as pessoas o confundiam com o jogador real:

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- Em uma situação que vivi no Maracanã, uma criança começou a chorar e me pediu para tirar foto, o pai dele disse para eu não avisar que não era o Paquetá, porque ele estava acreditando que era o jogador. Tirei foto e brinquei com ele, foi um momento muito especial, fiz uma criança sorrir, algo que me assustou no começo mas muito legal. Já em Minas, tirei fotos com vários fãs e uma mulher me pediu um autógrafo, depois me mandou mensagem no Instagram dizendo que queria tatuar essa assinatura. Ela achava que eu era o jogador real, demorou a acreditar que era sósia, depois agradeceu pela humildade, não lembro se chegou a fazer, perdi o contato com ela - contou o sósia.

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Expectativas para atuação do meia na Copa do Mundo

Ao fim, Brendo foi questionado sobre a emoção da convocação de Paquetá para a Copa do Mundo e quanto ele poderia ser influente na Seleção Brasileira durante a competição:

- Fiquei extremamente ansioso para ele ir à Copa, por tudo que ele passou e batalhou, ele merece demais. Não só pela história dele, mas pelo Brasil, ele merecia muito, foi muito importante e será uma peça muito importante nessa Copa, fiquei feliz demais por ele como torcedor flamenguista, como sósia e pessoalmente mesmo.

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