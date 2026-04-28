Barboza abre o jogo sobre possível ida ao Palmeiras: 'Muito complexa'

O zagueiro Alexander Barboza utilizou a entrevista pós-jogo da vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (28), para se pronunciar publicamente pela primeira vez sobre o seu futuro.

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Com negociações avançadas para se transferir para o Palmeiras a partir do segundo semestre, o defensor argentino não cravou a assinatura do novo contrato, mas fez questão de pontuar a dificuldade dos bastidores envolvendo a tentativa frustrada de renovação com a equipe carioca.

Em entrevista à ESPN, Barboza adotou um tom misterioso sobre os fatores que inviabilizaram a sua permanência a longo prazo no Botafogo. O zagueiro afirmou que tem muito a relatar sobre os acontecimentos recentes, mas assegurou que, enquanto não houver um desfecho oficial, a sua postura profissional e a sua dedicação ao clube alvinegro permanecerão inalteradas.

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— É uma situação muito complexa. Não é fácil. Mas, hoje, eu sou jogador do Botafogo, me entrego ao Botafogo. No dia em que eu sair, todo mundo vai saber da minha boca, porque eu sempre fui um cara que vai de frente, não mente. O que acontece fora eu não decido, mas tenho muita coisa para falar. Até o momento, ainda sou jogador do Botafogo e vou seguir treinando, jogando da mesma maneira de sempre — declarou o zagueiro.

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O que o Lance! sabe sobre o caso Barboza no Palmeiras?

Por Leonardo Bessa e Vitor Palhares

Alexander Barboza será jogador do Palmeiras a partir do segundo semestre. O zagueiro argentino teve as bases salariais acertadas com o Verdão, assim como condições com seu estafe, e deixará o Botafogo após duas temporadas e meia.

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A negociação, conforme apurou a reportagem, gira em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual). O defensor de 31 anos só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, período em que o calendário será paralisado.

As conversas esquentaram nas últimas semanas, com o jogador livre para assinar um pré-acordo a partir de junho. Para evitar concorrência por Barboza no início de 2027, ainda que sem custos, o Palmeiras acenou com a compensação financeira ao Botafogo. As iniciais são do "Uol" e foram confirmadas pelo Lance!.

Botafogo em crise

Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.

Por erros da administração e o imbróglio na briga societária, o Botafogo vê seus cofres vazios e a negociação de um dos líderes do elenco será destinada ao pagamento de folha salarial.

Alexander Barboza deixa o Botafogo como referência técnica e representatividade, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Vale lembrar que o Palmeiras já tirou um jogador do Glorioso em 2026, quando contratou Marlon Freitas.

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