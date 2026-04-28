Neymar presenteia adversário após empate, e imagem repercute: 'Ídolo'

O Santos visitou a Argentina para jogar contra o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida terminou em 1 a 1, mas Neymar foi extremamente requisitado pelos jogadores e torcedores argentinos.

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Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar

Veja como os internautas reagiram:

Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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Um dos motivos para a grande adoração à Neymar na Argentina é, sem dúvidas, a parceria de anos do craque com Lionel Messi. Os atletas atuaram juntos em dois clubes, no Barcelona e no Paris Saint Germain.

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No clube catalão, os jogadores fizeram parte do famoso trio "MSN", com Messi, Suárez e Neymar. A passagem dos dois jogando juntos no time francês, no entanto, não foi bem sucedida.

Uma criança argentina de oito anos, inclusive, conheceu Neymar no hotel. O motivo? A criança em questão se chama Neymar.

Como foi San Lorenzo x Santos?

Texto por: Rafaela Cardoso

Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolvou para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.

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Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.