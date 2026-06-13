Casimiro Miguel é dono da CazéTV? Saiba quem comanda o canal esportivo Canal exibe todos os jogos da Copa do Mundo de 2026

A CazéTV consolidou sua posição como uma das maiores plataformas de transmissões esportivas do ambiente digital. Impulsionado pelo sucesso do streamer Casimiro Miguel e pela aquisição de direitos de importantes competições nacionais e internacionais, o canal alcançou grande relevância entre os torcedores. No entanto, apesar da forte ligação com Casimiro, a gestão da operação está nas mãos da LiveMode, empresa especializada em marketing esportivo e negociação de direitos de mídia.

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A LiveMode foi fundada pelos empresários Edgar Diniz e Sergio Lopes, ambos com passagem pelo Esporte Interativo. Desde o início de suas atividades, a companhia apostou na distribuição de conteúdo esportivo por plataformas digitais, priorizando transmissões gratuitas e acessíveis ao público.

Sergio Lopes, Casimiro Miguel e Edgard Diniz em bancada da CazéTV (Foto: Reprodução)

Nos últimos anos, a empresa promoveu mudanças em sua estrutura societária para fortalecer sua presença no mercado internacional. Como parte desse processo, foi criada a LiveMode Cayman, holding responsável por centralizar investimentos e apoiar a expansão global do grupo.

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Além de ser o principal rosto da CazéTV, Casimiro Miguel também passou a integrar a composição societária da holding, ampliando sua participação no crescimento estratégico da companhia.

A expansão para novos mercados ganhou ainda mais força com a entrada do craque português Cristiano Ronaldo como acionista da LiveModeTV, divisão internacional do grupo. A parceria abriu portas para oportunidades na Europa e no Oriente Médio, regiões consideradas prioritárias nos planos de crescimento da empresa.

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A estrutura da LiveMode também conta com o apoio de investidores institucionais. Entre os nomes ligados ao negócio estão a XP Inc., por meio de seu braço de private equity, e a General Atlantic, que contribuem para financiar a aquisição de direitos de transmissão de grandes eventos esportivos.

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O modelo de negócios da CazéTV é sustentado por publicidade, patrocínios e acordos comerciais. A estratégia de oferecer transmissões gratuitas pela internet tem permitido ao canal atingir audiências expressivas e atrair marcas interessadas em associar suas campanhas a competições esportivas de grande alcance.

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