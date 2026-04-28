Técnico do Santos, Cuca admite que Neymar e Gabigol são dúvidas para clássico contra o Palmeiras
Treinador admitiu que dupla ainda é dúvida para o clássico do final de semana, no Allianz Parque, pelo Brasileirão
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Após empatar por 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina, o Santos agora terá mais um duro desafio pela frente: o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.
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As duas equipes vivem uma situação completamente diferente na competição. Enquanto o Verdão é líder isolado, o Peixe está na zona de rebaixamento e acumula uma série de resultados negativos nas últimas partidas, levando em consideração todas as competições que disputa.
Questionado sobre a possibilidade dos dois principais jogadores do Santos, Neymar e Gabigol, jogarem o clássico no gramado sintético da arena palmeirense, o técnico Cuca admitiu que não sabe e que a dupla é dúvida para a partida até o momento.
- Eu não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Claro que vamos conversar com eles, se a gente puder contar, ficaremos mais fortalecidos - resumiu o treinador, durante entrevista coletiva.
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Tanto Neymar quanto Gabigol já criticaram publicamente os gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. Para o camisa 10, atuar o clássico será importante não apenas para ajudar o Santos a deixar a incômoda situação no Nacional, mas também tentar cavar uma vaga na Copa do Mundo.
No Brasileirão, o Santos não vence há duas rodadas, tem apenas 14 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, ou seja, está na zona de rebaixamento.
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