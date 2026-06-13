Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo
Duda está com os filhos em mansão na Flórida
Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, mostrou em suas redes sociais a mansão onde está hospedada. Ela está acompanhada dos filhos, na Flórida, em uma casa cheia de atrações e quartos temáticos.
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Entre os ambientes temáticos da mansão, os filhos de Lucas Paquetá e Duda podem aproveitar um quarto ambientado apenas com o tema de "Toy Story", outro que se passa no mundo de "Harry Potter" e muito mais.
Segundo Duda, o lugar favorito das crianças, até agora, é a mesa de pebolim.
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A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília) no Met Life Stadiu, em Nova York.
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Onde assistir o jogo do Brasil e mais
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo de 2026 - Grupo C
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.