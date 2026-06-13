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Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo

Duda está com os filhos em mansão na Flórida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:23
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Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
Paquetá e Duda Fournier (Foto: Reprodução / Instagram @dudafournier)

Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, mostrou em suas redes sociais a mansão onde está hospedada. Ela está acompanhada dos filhos, na Flórida, em uma casa cheia de atrações e quartos temáticos.

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  • Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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    Entre os ambientes temáticos da mansão, os filhos de Lucas Paquetá e Duda podem aproveitar um quarto ambientado apenas com o tema de "Toy Story", outro que se passa no mundo de "Harry Potter" e muito mais.

    Segundo Duda, o lugar favorito das crianças, até agora, é a mesa de pebolim.

    Mansão em que família de Paquetá se hospeda (Foto: Reprodução/@dudafournier)

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    A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília) no Met Life Stadiu, em Nova York.

    ➡️ Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'

    Onde assistir o jogo do Brasil e mais

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil x Marrocos
    Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

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