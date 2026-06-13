Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo Duda está com os filhos em mansão na Flórida

Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, mostrou em suas redes sociais a mansão onde está hospedada. Ela está acompanhada dos filhos, na Flórida, em uma casa cheia de atrações e quartos temáticos.

continua após a publicidade

Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'

Entre os ambientes temáticos da mansão, os filhos de Lucas Paquetá e Duda podem aproveitar um quarto ambientado apenas com o tema de "Toy Story", outro que se passa no mundo de "Harry Potter" e muito mais.

Segundo Duda, o lugar favorito das crianças, até agora, é a mesa de pebolim.

Mansão em que família de Paquetá se hospeda (Foto: Reprodução/@dudafournier)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília) no Met Life Stadiu, em Nova York.

➡️ Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'

Onde assistir o jogo do Brasil e mais

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Marrocos

Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)

🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.