Paz assume conversas, se reúne com o Palmeiras e mira retorno ao MCFFB
Dirigente lidera articulações, mantém diálogo com rival paulista e mostra otimismo
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O executivo de futebol Marcelo Paz, do Corinthians, tomou a frente das conversas com o Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCFFB) para que o clube retorne ao grupo. A informação foi publicada inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo Lance!.
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O Corinthians agora pretende avançar no tema para viabilizar o retorno. Segundo apuração da reportagem, Marcelo Paz e a alta cúpula se reuniram recentemente com João Paulo Sampaio, coordenador de base do Palmeiras, para tratar do assunto.
Desde a exclusão, este é o momento em que o clube demonstra maior otimismo por uma possível reintegração.
Entenda o caso envolvendo Corinthians e o MCFFB
O Corinthians foi excluído do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCFFB) após ser acusado por dirigentes do Palmeiras de aliciar um atleta que pertencia ao clube alviverde. A decisão foi divulgada em janeiro de 2025.
O ponto central da discussão era o atacante Pedro Morelli, de 14 anos, que saiu do alviverde para o Corinthians e gerou um racha entre os times da formação. O Palmeiras acusou aliciamento por parte do Corinthians, que negou a versão do rival e protestou contra a "decisão arbitrária" da MCF.
O Timão ainda afirmou que as contratações de atletas das categorias de base seguem os padrões legais e criticou a decisão do grupo.
A saída do clube do MCFFB gerou um boicote nas competições de base. O Corinthians deixou de ser convidado para torneios realizados em fevereiro e julho de 2024, além de outro previsto para dezembro.
A equipe alvinegra ainda disputou as tradicionais Copa Votorantim, em janeiro, e a Copa Nike, em junho, mas clubes ligados ao MCFFB se retiraram das competições após a confirmação da participação corintiana.
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