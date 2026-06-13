Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente' Ex-jogadora apontou possível capitania compartilhada entre veteranos

Às vésperas do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Egito, em Cleveland, a comentarista e ex-jogadora Alline Calandrini avaliou a dupla de defensores que provavelmente serão titulares durante o torneio, e a escolha de Carlo Ancelotti pela capitania de Marquinhos.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Alline, que já defendeu a Seleção Brasileira feminina, afirmou que o Brasil está com os dois melhores zagueiros da atualidade, e que a decisão da faixa de capitão concedida à Marquinhos, foi uma boa aposta do professor da Seleção Brasileira.

Alline defende Marquinhos e Magalhães como titulares da zaga da Seleção (Foto: Reprodução/Instagram)

Seleção Brasileira bem servida de zagueiros?

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- Eu até sorri quando você falou da dupla de zaga. Temos os dois melhores zagueiros do mundo, não atoa chegaram numa decisão de Champions League, que é a maior competição fora Copa do Mundo. Marquinhos tem uma liderança, um futebol, Magalhães tem muita imposição física e um bom futebol. Estamos muito bem servidos nessa dupla de zaga, sem dúvida alguma - apontou a comentarista.

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Ao analisar individualmente Marquinhos e sua liderança no seu atual clube, o PSG, a ex-jogadora mencionou Casemiro como um possível capitão do elenco, mas sem utilizar a faixa de identificação.

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- A liderança é mostrada de diversas formas, tem algumas que são faladas e explícitas, outras são mais silenciosas, que não precisa de uma faixa de capitão, por exemplo. Marquinhos é um jogador, claramente muito bem visto, ele fala e todo mundo está escutando, mas não só ele, o Casemiro também age do mesmo. É uma liderança que pode ser compartilhada, mas está muito bem entregue nas mãos do Marquinhos, claramente alguém que consegue se comunicar, tem liderança, respeitado não só pelo elenco da Seleção Brasileira, mas no futebol em um cenário geral, isso é bem importante - elogiou Alline.

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