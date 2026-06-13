Foto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; veja Atacante inglês foi flagrado após vídeo postado pelo próprio perfil da seleção

A Inglaterra ainda não estreou na Copa do Mundo, mas já se tornou manchete de jornais ao redor do mundo depois ter parte dos seus materiais roubados em um furto às vans da seleção na sexta-feira (12). Agora, foi a vez de Harry Kane virar assunto nas redes sociais depois de uma foto do atacante de cueca ser publicada.

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O momento foi flagrado a partir de um vídeo publicado pela própria seleção da Inglaterra. Os jogadores se preparavam para tirar a foto oficial do elenco para a Copa do Mundo e estavam trocando de roupa em um espaço do hotel da equipe nos Estados Unidos.

Usuários notaram que logo nos primeiros segundos do vídeo, publicado no Instagram, alguns jogadores aparecem pegando os ternos que usariam nas fotos e, entre eles, aparece Harry Kane com a camisa de treino da equipe e uma cueca branca.

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A imagem virou motivo de memes e piadas na internet, desde o modelo da cueca usada pelo atacante até brincadeiras associando o "sumiço" do short do atacante com o episódio do assalto às vans da Inglaterra.

- Parece que roubaram até demais do Harry Kane - disse uma conta X, antigo Twitter, que foi acompanhada de outras publicações.

- O Harry Kane deve ter sido vítima dos assaltos também! - escreveu outra.

Veja algumas das publicações sobre a foto de Harry Kane

Roubaram até os shorts do Harry Kane. https://t.co/E4DQIs7Ycu pic.twitter.com/3SWOu5Iptn — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) June 13, 2026

Looks like they took much more from Harry Kane https://t.co/KoTDVXvOuF pic.twitter.com/fvsdkENJJS — HF World (@hfworld_) June 13, 2026

Looks like they took much more from Harry Kane https://t.co/KoTDVXvOuF pic.twitter.com/fvsdkENJJS — HF World (@hfworld_) June 13, 2026

Entenda situação do assalto aos materiais da Inglaterra

Durante o transporte de materiais vindos de West Palm Beach, na Flórida, veículos da delegação foram invadidos e roubados. Os criminosos levaram quase todo o equipamento esportivo da equipe. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

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De acordo com informações da BBC Sport, as autoridades locais agiram rapidamente e duas prisões já foram efetuadas relacionadas ao caso. A polícia esteve no centro de treinamento Swope Soccer Village na noite de sexta-feira (12) para coletar evidências e dar início à investigação e tentativa de recuperação dos materiais.

O prejuízo material afeta diretamente a logística do técnico Thomas Tuchel. Foram levadas as chuteiras personalizadas de alguns jogadores como Harry Kane e Jude Bellingham, além de bolas oficiais do torneio, equipamentos de análise de desempenho, mesas de massagem e até as lousas táticas da comissão técnica. Relatos dados à imprensa inglesas indicam que, de todo o carregamento enviado, apenas uma bola de futebol restou ao final do trajeto.

Harry Kane foi flagrado de cueca em vídeo publicado pela Inglaterra nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram/@England)

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