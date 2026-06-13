CazéTV, Globo e SBT: quem liderou a audiência na abertura da Copa do Mundo? Emissoras dividiram audiência na abertura do Mundial

A abertura da Copa do Mundo de 2026, realizada na última quinta-feira (11), movimentou a disputa pela audiência entre Globo, SBT e CazéTV. Com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca, as três transmissoras comemoraram resultados expressivos em diferentes plataformas, evidenciando a força do torneio já no primeiro dia de competição.

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A Globo confirmou sua liderança absoluta na televisão brasileira. Somando TV Globo, SporTV e Ge TV, a empresa alcançou 46,4 milhões de pessoas durante a estreia do Mundial. O número representa 25% de todo o público conectado no período e ficou acima da média registrada nas quatro quintas-feiras anteriores.

Villani narrou o jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul (Foto: Reprodução)

Na TV aberta, a cerimônia de abertura registrou 16 pontos de audiência, um crescimento de 39% em relação à média da faixa horária. Já a partida entre México e África do Sul alcançou 21 pontos, tornando-se a maior audiência de uma quinta-feira desde a Copa do Mundo de 2022. O programa Central da Copa também estreou em alta, com 16 pontos, estabelecendo o melhor desempenho da história do formato.

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Na TV por assinatura, o SporTV registrou audiência cerca de 180% superior à média das quatro semanas anteriores e liderou com ampla vantagem entre os canais pagos. No ambiente digital, o Globoplay acumulou 1,8 milhão de horas consumidas e 2,1 milhões de visualizações de vídeo, números superiores aos da estreia da Copa de 2022. Já o ge.globo alcançou 5,6 milhões de usuários no dia da abertura.

Enquanto isso, o SBT celebrou sua consolidação na vice-liderança nacional. Durante a transmissão do jogo inaugural, entre 16h05 e 18h03, a emissora marcou 4,18 pontos de média e pico de 4,49 no Painel Nacional de Televisão, superando em 6% a terceira colocada na faixa.

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Tiago Leifert narrou México x África do Sul (Foto: Reprodução/Instagram)

Nas 15 principais regiões metropolitanas do país, mais de 3,5 milhões de pessoas acompanharam a partida pelo canal. Em alcance nacional, o jogo foi visto por mais de 8 milhões de brasileiros. Somando ainda os programas "Vem pro Jogo" e "Balanço da Copa", o primeiro dia de cobertura do Mundial atingiu 13 milhões de pessoas.

O SBT também conseguiu superar atrações da Record em diferentes momentos da tarde e garantiu a segunda colocação durante a exibição do "Balanço da Copa", no fim da noite.

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Já a CazéTV voltou a demonstrar sua relevância no ambiente digital. O canal de Casimiro Miguel permaneceu entre as principais opções do público e teve picos de quase seis milhões de aparelhos conectados simultaneamente, mesmo com a concorrência da aberta. A expectativa é que o canal quebre o próprio recorde de audiência, de 6,9 milhões simultâneos, conquistados na eliminação do Brasil para a Croácia, na Copa do Mundo de 2022.

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Quem venceu a disputa?

Em números absolutos, a Globo dominou a abertura da Copa do Mundo, tanto na televisão quanto nas plataformas digitais do grupo. O SBT apareceu como principal concorrente na TV aberta, consolidando a vice-liderança e ampliando seu alcance nacional. Já a CazéTV manteve seu protagonismo no streaming esportivo e segue como uma das maiores forças digitais do torneio.

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