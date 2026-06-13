Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (13)? Emissora transmitirá, com narração de Galvão, os jogos do Brasil

O Brasil estreia neste sábado (13) contra Marrocos, na Copa do Mundo. O SBT, que agora conta com Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting e outros, é uma das emissoras que irá fazer a cobertura completa da partida, que começa às 19h (de Brasília).

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O jogo entre as seleções terá a cobertura completa do SBT, começando até mesmo antes do jogo. O canal irá acompanhar o time de Ancelotti do hotel até a saída de campo quando o árbitro trilar o apito pela última vez.

Além de Galvão, Tiago Leifert também narra os jogos da Copa no SBT (Foto: Divulgação/SBT)

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Mistério na escalação

Texto de Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.

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Mas, durante aquele período, Ancelotti também aproveitou para ter duas conversas particulares com jogadores. A que durou mais tempo foi com Endrick; depois, Luiz Henrique se aproximou e também recebeu instruções do treinador, de forma mais rápida.

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Mais uma vez, Neymar não apareceu no campo nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. O jogador ainda não foi visto pela imprensa que acompanha a Seleção Brasileira desde que a delegação desembarcou nos Estados Unidos, no início do mês.