Copa do Mundo: colunistas do Lance! apontam destino do Brasil no torneio Seleção Brasileira estreia no Mundial na noite deste sábado (13)

A Copa do Mundo para o Brasil começa na noite deste sábado (12), em partida diante do Marrocos, semifinalista do Mundial de 2022. Antes da bola rolar para o primeiro jogo, os colunistas do Lance! opinaram em qual vai ser o destino do time comandado por Carlo Ancelotti no torneio.

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Sem ganhar o título desde 2002, a Seleção Brasileira vive um dos maiores jejuns da história. Em 94, o Brasil também vinha de 24 anos sem vencer a Copa do Mundo, mas ganhou com o brilho de Romário. De acordo com a 'previsão' de Lúcio de Castro, Eduardo Tironi e Gustavo Guffo, colunistas do Lance!, o hexa ainda não vem neste ano. Confira abaixo:

Seleção Brasileira estreia em mais uma Copa do Mundo (Foto: Montagem Lance!/ChatGPT)

Veja a opinião dos colunistas do Lance! sobre o destino do Brasil na Copa do Mundo

Gustavo Guffo - Se chegar nas quartas, já será adequado. Acima disso, será obra dos deuses do futebol.

Lúcio de Castro - Pagar pelo despreparo das gestões da CBF

Eduardo Tironi - Brasil chega na semifinal

Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais

Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti mantém o mistério sobre quem estará na escalação das laterais diante do Marrocos. Ao longo da semana, o treinador testou Ibañez e Danilo pelo lado direito, e Douglas Santos e Alex Sandro pela esquerda. A dupla do Flamengo chegou a ser a favorita para iniciar o jogo, mas Ibañez e Douglas Santos voltam a ter possibilidade real de entrar em campo no MetLife, em Nova Jersey, local da partida de abertura do Grupo C.

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➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

A definição do time que irá para a estreia da Copa do Mundo será feita a partir do treino desta sexta. A provável escalação do Brasil para encarar o Marrocos tem Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Nos 15 minutos de treino que a imprensa teve acesso nesta sexta-feira (12), no CT da Seleção Brasileira, em Morristown (NJ), os jogadores fizeram apenas atividades de aquecimento.

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