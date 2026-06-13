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Romário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'

Jogador foi tetracampeão mundial em 1994

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
13/06/2026 11:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Romário TV (Foto: Reprodução)
Romário TV (Foto: Reprodução)

Ex-jogador do Brasil, Romário, em entrevista à "Romário TV", afirmou que discorda da fala de Carlo Ancelotti, sobre "medo" pré-estreia da Copa do Mundo. O ex-campeão do mundo com a Amarelinha afirmou que a Seleção Brasileira não deve ter medo dos jogos.

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    Veja o que disse Romário, em entrevista.

    - Eu nunca na vida joguei contra alguém que eu tivesse medo. A maioria dos jogos que eu fiz na minha vida vestindo a camisa de times e da seleção brasileira eu respeitava bastante. Agora, tinha jogos que nem isso eu fazia, não tinha medo e muito menos respeito. O Brasil sentir medo de alguém, aí é f***, tá fo**** - afirmou, indignado.

    Romário é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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    O Brasil estreia neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra a seleção de Marrocos. O jogo acontece no Met Life Stadium, em Nova York.

    Onde assistir o jogo do Brasil e mais

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil x Marrocos
    Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

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