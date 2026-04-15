Jogada de Vini Jr em Bayern x Real Madrid viraliza: 'Nunca comparem'
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Champions League
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O Real Madrid terminou o primeiro tempo na frente do placar contra o Bayern de Munique, desta quarta-feira (15), no Allianz Arena, pelas quartas de final da Champions League. Na ocasião, o atacante Vini Jr foi um dos destaques da equipe merengue.
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O brasileiro foi o responsável por construir a jogada que originou o gol de Mbappé, o terceiro do time espanhol. Em uma arracanda invidual, o camisa 7 passou entre quatro marcadores do Bayern de Munique para achar o francês dentro da área, que finalizou de primeira e marcou.
Nas redes sociais, o lance de Vini Jr não passou despercebido pelos torcedores. A arrancada do brasileiro e jogada individual que culminou no passe para o companheiro marcar, gerou elogios. Veja abaixo:
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Tradução: "Vini Jr, eu te amo".
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