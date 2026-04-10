Europeus reagem a jogo de Vitor Reis contra o Real Madrid: 'Sem dúvidas'

O duelo entre Real Madrid e Girona, na tarde desta sexta-feira (10), contou com uma atração especial para os torcedores do Palmeiras: Vitor Reis, zagueiro formado nas categorias de base do Alviverde, foi titular e teve grande atuação. A partida foi válida pela 29° rodada da La Liga.

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Nas redes sociais, torcedores do Girona e principalmente do Manchester City, clube que detém seus direitos econômicos, ficaram impressionados com o nível apresentado pelo zagueiro. Vale lembrar que ainda nesta temporada Vitor Reis, ex-Verdão, teve partida de grande destaque contra o Barcelona.

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Abaixo, veja os comentários dos torcedores europeus sobre o jovem formado nas categorias de base do Verdão, com tradução:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, comemorando gol marcado pelo Girona (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre Vitor Reis, ex-Palmeiras

Tradução sobre o zagueiro ex-Palmeiras: Vitor Reis está invicto em todos os jogos contra o Real Madrid nesta temporada.

Tradução sobre Vitor Reis, cria do Palmeiras: Muito, muito, muito sério esse cara, ele vai ter que voltar para Manchester e, sem dúvidas, eu daria chances para que ele conquiste seu lugar porque Vitor Reis tem umas qualidades enormes.

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Tradução sobre o cria do Verdão: Vitor Reis está claramente pronto para o City na próxima temporada.

Tradução sobre o jovem ex-Palmeiras: Vitor Reis com outra grande atuação. O zagueiro de 20 anos do Girona está claramente elevando seu jogo a outro nível nesta temporada. Instintos defensivos excelentes combinados com excelente capacidade de jogo com a bola. Um zagueiro de elite em formação.

Tradução sobre o jovem zagueiro brasileiro: Vitor Reis em dois anos vai ser um central de primeríssimo nível.

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Resumo do jogo

Real Madrid e Girona empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (10), pela 31ª rodada de La Liga, no Bernabéu, em Madri (ESP). Após não conseguir abrir o placar no primeiro tempo, com diversas chances criadas, os Merengues conseguiram marcar o primeiro logo no retorno do intervalo, com Valverde. Porém, minutos depois, Lemar acertou um belo chute que empatou o duelo.